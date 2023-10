نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مات ديمون يشارك في تجربة حكي خيرية مع مارك رافلو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الثلاثي مات ديمون ومارك رافلو وميسي ياجر، في تجربة خيرية جديدة، بأدائهم لخدمة الحكي بأصواتهم، ضمن مبادرة This Is Our Youth.

ووفق موقع "ديد لاين"، التجربة سيشارك الثلاثي بها في قراءة النص المسرحي لكينيث لونجران"، الذي سبق عرضه في برودواي عام 1996.

المشاركين بتجربة This Is Our Youth

جديد أعمال مات ديمون

وكان قد ظهر النجم مات ديمون في لقطات جديدة من تصوير مشاهد فيلمه القادم، الذي يتعاون به مع النجم كيسي أفليك في دور البطولة.

وظهر ديمون في لقطات جديدة من تصوير مشاهد الفيلم في مدينة ونيشستر التابعة لمدينة بوسطن، وكان برفقته كيسي أفليك الحاصل سابقا على الاوسكار.

تعاون جديد

ويعتبر هذا الفيلم الجديد أحدث تعاون لمات ديمون مع عائلة أفليك، بعد أن سبق وظهر في بطولة فيلم AIR مع النجم بن أفليك، الشقيق الأكبر للممثل كيسي أفليك.

وحاليا يجرى تصوير مشاهد الفيلم الجديد لديمون وكيسي، في مدينة بوسطون، على أن يتم طرحه للعرض في صالات العرض السينمائية خلال عام 2024 المقبل.