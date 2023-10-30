انت الان تتابع خبر والدة زوجة تامر عاشور نانسي نور تشعل السوشيال ميديا بجمالها.. والجمهور أحلى من العروسة بكثير والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أحدثت والدة زوجة تامر عاشور ضجة على صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها، بعد هورها في حقل ابنتها على الإعلامية نانسي نور، الذي أقيم قبل ايام.

الصور التي انتشرت على منصات التواصل لحفل زفاف تامر عاشور وزوجته نانسي نور أحدثت ضجة واسعة بسبب أم العروسة.وخطفت أم العروسة أنظار نشطاء مواقع التواصل بجمالها وأناقتها، حتى تصدرت مؤشرات البحث “الترند” في مصر.

وقد حضر حفل الزفاف عدد من الأصدقاء المقربين للعروسين، ومنهم الإعلامية منى الشاذلي، وعدد من المذيعات صديقات العروسة التي تعمل بفضائية اكسترا نيوز.