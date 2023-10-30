انت الان تتابع خبر ياريتك ما عملتى كدة.. منى زكي تصدم الجميع بشكلها بدون مكياج والجمهور - والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت الفنانة منى زكي بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهروها بدون أي مستحضرات تجميل على وجهها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نشرتها الفنانة على صفحتها الشخصية في انستجرام، وهي بدون مكياج ولا فلتر، حيث علق أحدهم: "طلعت واحدة تانية خالص". وسخر البعض من وجه منى زكي الخالي من المكياج حيث انهالت عليه بعض التعليقات السلبية والجارحة بعد المقارنة بين شكلها والصور التي تظهر فيها وهي تضع مستحضرات التجميل.