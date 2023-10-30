انت الان تتابع خبر لن تصدقوا من هو الفنان الذي تزوجته نورا وعندما قالت انها لاتطيقه طلقها وطلب منها ثمن الطلاق! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فتحت صفحات فنية ملف زواج الفنانة نورا من الفنان حاتم ذو الفقار، حيث كشفت مصادر أنه طلب منها ثمن الطلاق بعدما طلبت من الطلاق، الأمر الذي فاجئ الجمهور.

علاقة الفنانة نورا بالفنان حاتم ذو الفقار انتهت بالطلاق، وكان هذا الخبر كمفاجاة لجميع من في الوسط الفني، حيث لم يتوقعوا ان يصل بهم الأمر لذلك.مجلة ألوان أجرت تحقيقا في 11 مايو عام 1985 ذكرت فيه أن نورا اكتشتفت شخصية أخرى في حاتم غير التي عرفتها منذ الأيام الأولى للزواج .

وظهر هذا التباعد بينهما عندما دعتهما الإعلامية سلمى الشماع في برنامجها زووم كأحدث زوجين في الوسط الفني.

ذكرت المجلة أن أفراد الأسرة تدخلوا لحل المشاكل بينهما لكن نورا صرخت أنها لا تطيقه ثم طلبت الطلاق وكادت محاولات الأسرة أن تنجح .

لكن حاتم فاجئها بطلب ثمن الطلاق ما جعلها توافق وتصر عليه وبسبب هذه المشكلة ألغي حفل عيبد ميلاد نور الشريف التاسع والثلاثين.

صور الخطوبة والزفاف التي امتلئت بها صفحات المجلات كانت تبشر بزواج عمره طويل ولكن حدث العكس فلم يدم الزواج إلا خمسة أشهر .

ودفعت نورا الكثير من مالها ليتم الطلاق حيث حصل حاتم على مبلغ ثلاثين ألف جنيه وكان نور الشريف وسيد فرغلي شهودا على الطلاق وهما أيضا اللذين شهدا على عقد الزواج.