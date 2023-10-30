مذيعوا شعبي اف ام يطلقون مبادرة "من شعبي إف إم.. سلاما لأهل غزة"

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أحمد جودة - القاهرة - انطلاقا من الدور المجتمعي والمشاركة والدعم لأهل غزة،يقوم مذيعو شعبي اف ام بإطلاق مبادرة "من شعبي اف ام..سلاما لأهل غزة" بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

حيث يقوم المذيعون بالتبرع والمساعدة في تعبئة المواد الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين من المقر الرئيسي للهلال، كذلك توجيه رسائل داعمة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي سواء تلك الخاصة بالمحطة أو الخاصة بالمذيعين، تحث المواطنين على التبرع ومساندة الفلسطينيين في أزمتهم الحالية.



يشارك في المبادرة مذيعو المحطة "آلاء جاويش، هاجر جميل،محمد شبانة،الشيخ أحمد تركي،أحمد الشناوي،لينا صالح،تامر جابر،عمرو صلاح،شيماء السباعي،ليلى بدران،بيريهان زهير،عمرو أبو حمدة،رشدي سيد،إيمان حلمي،غادة البهنساوي،أمنية صلاح،حازم قابيل،خالد جودة، ناهد عوني".

وتأتي هذه الرسائل الخاصة بمواقع السوشيال ميديا من إخراج مايكل ماهر،حيث تتواصل فعاليات وأنشطة المبادرة في كافة برامج المحطة.