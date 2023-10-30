انت الأن تتابع خبر ياريتك ما عملتى كدة.. ديمة قندلفت تفجع الجميع بشكلها بدون مكياج والجمهور: "طلعت واحدة تانية خالص. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - موجه من الانتقادات والتنمر تعرضت له الفنانة السورية ديمة قندلفت من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهروها بدون أي مستحضرات تجميل على وجهها خلال تواجدها في المطار.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وثق تواجد ديمة قندلفت في مطار بيروت بإطلالة كاجول باللون البيج مكونة من بلوزة وشورت.

واعتمدت ديمة قندلفت على تسريحة شعر بسيطة على شكل كعكة ولم تضع أي مستحضرات تجميل على بشرتها مستعينة بجمالها سخر البعض من وجه ديمة قندلفت الخالي من المكياج حيث انهالت عليه بعض التعليقات السلبية والجارحة بعد المقارنة بين شكلها والصور التي تظهر فيها وهي تضع مستحضرات التجميل.