انت الان تتابع خبر ميرهان حسين تخرج عن صمتها وتكشف سر عدم زواجها حتى الآن!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خرجت الفنانة المصرية ميرهان حسين عن صمتها وكشفت سر عدم زواجها حتى الآن بالرغم من كبر سنها، كاشفة شروطها للزواج.

ميرهان حسين فتحت قلبها للجمهور، وردت على سؤال أحد المتابعين حول عدم زواجها للأن عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: متجوزتش لحد النهاردة عشان أنا بحب الروقان ومش بحب النكد والزعل، وبحترم مساحتي الشخصية، وشخصيتي اللي بنيتها وهذبتها.. ولسه ملقتش الراجل اللي ميخذلنيش في دول.

يُذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين الفنية، مسلسل "الونش" الذي عُرض بداية العام الحالي، وشاركت في بطولته الى جانب الفنانين: محمد رجب ومحمود عبد المغني ومنة فضالي، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.