بعد عرض الحلقة الـ 6.. حكاية "عيشها بفرحة" تحافظ على صدارة التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الحلقة السادسة من مسلسل "عيشها بفرحة" من مسلسل "55 مشكلة حب" تريند محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد عقب عرضها مباشرة، احتل المسلسل المرتبة الثالثة في قائمة منصة WATCH IT للأعلى مشاهدة خلال الأيام الماضية بعد مسلسل صوت وصورة، وعلى باب العمارة.



ملخص الحلقة السادسة من مسلسل عيشها بفرحة



بدأت الحلقة السادسة من مسلسل عيشها بفرحة بذهاب يسر وعلياء مع هادي إلى إحدى الكافيهات واكتشاف علياء خيانة أحمد لها وعادت للمنزل وظلت تبكي وهي تروي لوالدتهما ووجهت لها يسر النصيحة بعدم الحزن على أمثاله، ويذهب أحمد لعلياء المنزل ويسألها عن سبب عدم ردها عليه وتخبره بإنها رأته ويخبرها إنها صديقته فقط وتحاول علياء تجعله أن يثبت لها صدقه ولا يستطيع وتنهي علاقتها به، تخبر علياء أحد العاملين بالمسلسل عن دراستها بمجال التجميل في لندن ويكلفها بالعمل في الفيلم، ويشاهد جلال حبيبته وهي تخرج من كرفان المخرج طارق ويتشاجر وينهي علاقته بها، وتتحدث نيفين مع هادي عن شخص يحاول التواصل معاه وتذهب إليه يسر لمراجعة المشهد وتتركهما نيفين ويخبرها بإنه يحفظ المشهد ثم يخبرها بإنه يحبها.

أبطال حكاية "عيشها بفرحة"

حكاية "عيشها بفرحة" هي الحكاية الثالثة من مسلسل "55 مشكلة حب" وتضم عدد كبير من النجوم وهم الفنانة هبة مجدي والفنان هاني عادل ورانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين، ياسر فرج، حسن أبو الرؤوس، سالي حماد، حنان سليمان، محمد مرزبان، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم.

موعد عرض حكاية "عيشها بفرحة"

تعرض اليوم حكاية "عيشها بفرحة" ضمن حكايات مسلسل 55 مشكله حب، على قناة ON في الساعة 8 مساءً، وسيتم إعادتها مرتين في الساعة 2 صباحًا و12 ظهرًا في اليوم التالي، ستتم أيضًا عرضها على قناة ON drama في الساعة 10 مساءً، وسيتم إعادتها مرة أخرى في اليوم التالي في الساعة 10 صباحًا و5 مساءً.

قصة مسلسل "عيشها بفرحة"

تدور أحداث الحكاية في إطار إجتماعي رومانسي، ومن المقرر أن يعرض المسلسل اليوم عبر قناة ON E في تمام الساعة 8 مساءًا، ويعرض في تمام الساعة 10 مساءًا عبر قناة ON E دراما.