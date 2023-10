نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.أحداث الحلقة السادسة من مسلسل عيشها بفرحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الحلقة السادسة من مسلسل عيشها بفرحة من مسلسل عيشها بفرحة تريند محرك البحث جوجل، بعد طرحه على شاشة التلفزيون خلال الأسبوع الماضي، احتل المسلسل المرتبة الثالثة في قائمة منصة WATCH IT للأعلى مشاهدة خلال الأيام الماضية بعد مسلسل صوت وصورة، وعلى باب العمارة.



احداث الحلقة السادسة من مسلسل عيشها بفرحة



بدأت الحلقة السادسة من مسلسل عيشها بفرحة بذهاب يسر وعلياء مع هادي إلى إحدى الكافيهات واكتشاف علياء خيانة أحمد لها وعادت للمنزل وظلت تبكي وهي تروي لوالدتهما ووجهت لها يسر النصيحة بعدم الحزن على أمثاله، وانفعلت زينة على خبيرة التجميل ومديرة اعمالها بسبب رفض هادي خروجه معها، وارسل هادي إلى يسر ليطمئن عليها، وتدخل نيفين إلى كرفان هادي وتتحدث معه ثم تخبر زينة مساعدتها بأن هادي قد وصل وتذهب إليه زينة لمراجعة المشهد، اجتمع طارق المخرج مع شركائها في الفيلم يتناقشون في أحداثه ويدخل عليهم هادي ويسألهم عن يسر ويذهب إليها ويسألها عن علياء وماحدث وتخبره بعدم استطاعتها الكلام.

ويذهب أحمد لعلياء المنزل ويسألها عن سبب عدم ردها عليه وتخبره بإنها رأته ويخبرها إنها صديقته فقط وتحاول علياء تجعله أن يثبت لها صدقه ولا يستطيع وتنهي علاقتها به، تخبر علياء أحد العاملين بالمسلسل عن دراستها بمجال التجميل في لندن ويكلفها بالعمل في الفيلم، وتجلس زينة مع هادي وتعابته على عدم سؤاله عنها وتذهب إليهما مديرة أعمالها ومساعدتها وتخبره بإنهما مطلوبان لإعلان، ويشاهد جلال حبيبته وهي تخرج من كرفان المخرج طارق ويتشاجر وينهي علاقته بها، وتتحدث نيفين مع هادي عن شخص يحاول التواصل معاه وتذهب إليه يسر لمراجعة المشهد وتتركهما نيفين ويخبرها بإنه يحفظ المشهد ثم يخبرها بإنه يحبها.



مواعيد عرض حكاية عيشها بفرحة



وكانت قناة ON أعلنت مواعيد عرض حكاية «عيشها بفرحة»، حيث كتبت: «استنونا مع حكاية عيشها بفرحة حصريا على شاشة ON من الأحد للخميس الساعة 8 مساء»، كما تعرض حكاية عيشها بفرحة على قناة ON دراما في تمام الساعة الـ 10 مساء، والإعادة الأولى في الـ 10 من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية ففي تمام الـ 5 عصرا.