بعد تصدره التريند.. ملخص آخر 3 حلقات من حكاية "عيشها بفرحة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الحلقة السادسة من مسلسل "عيشها بفرحة" من مسلسل "55 مشكلة حب" تريند محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد عقب عرضها مباشرة، احتل المسلسل المرتبة الثالثة في قائمة منصة WATCH IT للأعلى مشاهدة خلال الأيام الماضية بعد مسلسل صوت وصورة، وعلى باب العمارة، تدور أحداث الحكاية في إطار إجتماعي رومانسي، ومن المقرر أن يعرض المسلسل اليوم عبر قناة ON E في تمام الساعة 8 مساءًا، ويعرض في تمام الساعة 10 مساءًا عبر قناة ON E دراما.



ملخص الحلقة السادسة من مسلسل عيشها بفرحة



بدأت الحلقة السادسة من مسلسل عيشها بفرحة بذهاب يسر وعلياء مع هادي إلى إحدى الكافيهات واكتشاف علياء خيانة أحمد لها وعادت للمنزل وظلت تبكي وهي تروي لوالدتهما ووجهت لها يسر النصيحة بعدم الحزن على أمثاله، ويذهب أحمد لعلياء المنزل ويسألها عن سبب عدم ردها عليه وتخبره بإنها رأته ويخبرها إنها صديقته فقط وتحاول علياء تجعله أن يثبت لها صدقه ولا يستطيع وتنهي علاقتها به، تخبر علياء أحد العاملين بالمسلسل عن دراستها بمجال التجميل في لندن ويكلفها بالعمل في الفيلم، ويشاهد جلال حبيبته وهي تخرج من كرفان المخرج طارق ويتشاجر وينهي علاقته بها، وتتحدث نيفين مع هادي عن شخص يحاول التواصل معاه وتذهب إليه يسر لمراجعة المشهد وتتركهما نيفين ويخبرها بإنه يحفظ المشهد ثم يخبرها بإنه يحبها.

ملخص الحلقة 5 من حكاية "عيشها بفرحة"

بدأت الحلقة 5 من حكاية "عيشها بفرحة" من مسلسل "55 مشكلة حب"، بذهاب هشام (حسن أبو الروس) إلى يسر (هبة مجدى)، ورؤيته لها لأول مرة بالكرسي المتحرك بعد أن تركها وفسخ خطبتهما عقب سقوطها وإصابتها، وحديثه معها أن تسامحه لأنه لم يستطع التفكير جيدا، وخوفه أن يخذلها، تذكرت يسر حياتها القديمة بأكملها، بداية من عملها في الشركة ومقابلتها هشام لأول مرة، حتى إصابتها وتعايشها مع الأمر، ورفضت يسر الاستماع أكثر إلى هشام وتركته وذهبت لاستكمال عملها كمساعد مخرج تحت التمرين.



ملخص الحلقة الرابعة من حكاية "عيشها بفرحة"



بدأت أحداث الحلقة الرابعة برفض هادى نصار فكرة الارتباط مرة أخرى بعدما طرحت عليها نيفين الأمر ولكنه يؤكد لها أن علاقتهما لن تتطور أكثر من ما هي عليه أصدقاء فقط، لتوافق نيفين على ذلك ولكنها تهدد هانى أنه في حالة دخوله في علاقة مع فتاة أخرى غيرها ستقلتها لأنها لم تحب في حياتها سواه، تستمر علاقة هادى ويسر حيث يطلب منها مراجعة مشهد مهم له قبل التصوير وفجأة تدخل زينة عليهما، عاليا تختلف مع خطيبها أحمد حول فكرة الزواج في منزله البعيد تمامًا عن منزلها، انتهت أحداث الحلقة بمشهد صادم ليسر وهو ظهور هشام، في لوكيشن التصوير وندائه عليها، ورؤيته لها لأول مرة بالكرسي المتحرك بعد تركه لها، وفسخ خطبتهما بعد إصابتها.



أبطال حكاية "عيشها بفرحة"

ويذكر ان حكاية "عيشها بفرحة" هي الحكاية الثالثة من مسلسل "55 مشكلة حب" وتضم عدد كبير من النجوم وهم الفنانة هبة مجدي والفنان هاني عادل ورانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين، ياسر فرج، حسن أبو الرؤوس، سالي حماد، حنان سليمان، محمد مرزبان، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم.