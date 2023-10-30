انت الأن تتابع خبر عمرها تجاوز الـ 51 عاماً".. لن تتوقع ما هو النظام الغذائي الذي تتبعه نيرمين الفقي وحافظ على جمالها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وأضافت نيرمين الفقي: "أنا باكل كل حاجة، ولكن بمقدار معين... ولازم القلب يكون نضيف وحلو فدي أهم حاجة".

وكانت نيرمين الفقي قد كشفت الأسباب التي أدت إلى ابتعادها عن السينما منذ عام 2016 حيث قدّمت فيلم "تحت الترابيزة"، بالقول: "أنا شخصياً معرفش السبب، ويمكن أنا بنتقي شوية، وساعات الدنيا بتبقى واقفة تماماً".

من ناحية أخرى قالت الفنانة نرمين إنها لا تغلق باب الزواج، وإنها مثل أي فتاة كانت تحب اللعب بالعرائس وهي صغيرة، وتحلم أن تصبح زوجة وأماً، ولكن كل شيء نصيب.

وأوضحت أن الزواج رزق ونصيب وأنه سوف يأتي، ولكنها تنتظر اختيار الشخص المناسب، لأن المرأة التي تعمل تكون قد ارتدت عباءة الرجل وعباءة المرأة أيضا، ولذلك فهي تريد رجل قوياً يجعلها تخلع عباءة الرجل وتعود أنثى فقط.

وكشفت الفنانة المصرية عن أنها يتقدم إليها عرسان، ولكن لم يأت النصيب بعد، موضحة أنها تريد رجل متديناً بشكل حقيقي يستطيع أن يحافظ عليها، كما أنها تريد شخصاً ابن أصول، مثقف ومتعلم، وأن تكون عائلته ربته بشكل صحيح على الرجولة، وأضافت أيضا أنها لا تريد رجل سليط اللسان، أو شخصاً مدللاً.

وقالت نرمين الفقي، إنها ترى أن اختيار رجل جيد لامرأة جيدة يجعل حياتهم سعيدة، لأن كلاً منهم يحتاج الآخر، بدلا من الحياة التي تعيشها والتي تضطر فيها أن تقوم بكل الأشياء التي من المفترض أن يقوم بها الرجل، لأنها تلعب دور الرجل والمرأة في الحياة