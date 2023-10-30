نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسلام جمال ينتهي من تصوير أسبوعين في "الوصفة السحرية" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يواصل صناع العمل التحضير للمسلسل الآن، ويخوضون تجربة التصوير حتى أنه تم الانتهاء من تصوير اسبوعين في العمل وجمعت المشاهد الأولى بين إسلام جمال وبسمة داوود.



طاقم عمل المسلسل

يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلًا من: شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

ما هي تفاصيل مسلسل "ما تيجي نشوف" ؟





وفي سياق آخر، حكاية "ما تيجي نشوف" هي الحكاية الثانية من حكايات مسلسل" 55 مشكلة حب "، وهي من بطولة الفنان إسلام جمال والفنانة هنا شيحه والفنان احمد جمال سعيد والفنان طارق صبري، والفنانة ملك قورة، والفنانة نهي عابدين وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

ما هي تفاصيل "55 مشكلة حب" ؟





مسلسل "55 مشكلة حب" هو ينتمي إلى نوعية المسلسلات المنفصلة المتصلة حيث أنه يعرض منه حكايات منفصلة كل 10 أيام، وهذا المسلسل هو ماخؤذ عن كتاب الدكتور مصطفى محمود "55 مشكلة حب"،وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وON دراما.



مشاركة إسلام جمال في مسلسل “الأصلي”





وفي سياق آخر، شارك الفنان إسلام جمال مؤخرًا في مسلسل الأصلي، وشاركه البطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، إيهاب فهمي، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، تأليف أمين جمال، إخراج أحمد حسن