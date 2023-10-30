نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تعرف على موعد الحلقة السابعة من حكاية "عيشها بفرحة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الحلقة السادسة من مسلسل "عيشها بفرحة" من مسلسل "55 مشكلة حب" تريند محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد عقب عرضها مباشرة، احتل المسلسل المرتبة الثالثة في قائمة منصة WATCH IT للأعلى مشاهدة خلال الأيام الماضية بعد مسلسل صوت وصورة، وعلى باب العمارة، تدور أحداث الحكاية في إطار إجتماعي رومانسي.

موعد عرض حكاية "عيشها بفرحة"

تعرض حكاية «عيشها بفرحة»، من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 12 صباحا، ثم تعاد مرة أخرى في تمام الساعة 2 ظهرا اليوم التالي، عبر قناة on، وتعرض على قناة ON دراما في تمام الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 10 صباحا وتعاد مرة ثانية الساعة 5 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it.

حكاية عيشها بفرحة

تدور أحداث المسلسل، في إطار اجتماعى رومانسى، يتناول العمل قصة يُسر التي تنبض بالحيوية والحب والطاقة الإيجابية لكل من حولها إلا أن الظروف تعاكسها أحيانًا، ويكشف لها القدر خيانة أقرب الناس لها وتقرر مواجهاتهم وكشف كذبهم.



أبطال حكاية "عيشها بفرحة"

حكاية "عيشها بفرحة" هي الحكاية الثالثة من مسلسل "55 مشكلة حب" وتضم عدد كبير من النجوم وهم الفنانة هبة مجدي والفنان هاني عادل ورانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين، ياسر فرج، حسن أبو الرؤوس، سالي حماد، حنان سليمان، محمد مرزبان، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم.

ملخص الحلقة السادسة من مسلسل عيشها بفرحة



بدأت الحلقة السادسة من مسلسل عيشها بفرحة بذهاب يسر وعلياء مع هادي إلى إحدى الكافيهات واكتشاف علياء خيانة أحمد لها وعادت للمنزل وظلت تبكي وهي تروي لوالدتهما ووجهت لها يسر النصيحة بعدم الحزن على أمثاله، ويذهب أحمد لعلياء المنزل ويسألها عن سبب عدم ردها عليه وتخبره بإنها رأته ويخبرها إنها صديقته فقط وتحاول علياء تجعله أن يثبت لها صدقه ولا يستطيع وتنهي علاقتها به، تخبر علياء أحد العاملين بالمسلسل عن دراستها بمجال التجميل في لندن ويكلفها بالعمل في الفيلم، ويشاهد جلال حبيبته وهي تخرج من كرفان المخرج طارق ويتشاجر وينهي علاقته بها، وتتحدث نيفين مع هادي عن شخص يحاول التواصل معاه وتذهب إليه يسر لمراجعة المشهد وتتركهما نيفين ويخبرها بإنه يحفظ المشهد ثم يخبرها بإنه يحبها.