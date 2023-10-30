انت الان تتابع خبر هذا هو الدور الذي تتمنى ليلى علوي تجسيده: من زمان بحلم أقدمه ! | والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حلت الفنانة ليلى علوي ضيفة على برنامج "سكوب مع ريا"، والذي تقدمه الإعلامية ريا أبي راشد.

وعبرت الفنانة ليلى علوي خلال اللقاء عن رأيها في الأحداث التي تمر بها غزة في ظل الحرب والقتل والدمار.

وعن العمل الذي تتمنى تجسيده: "من زمان في التسعينات وأولائل الألفينيات كنت بحلم أقدم دور أم فلسطينية وما جتش الفرصة".

وتابعت: "لكن النهارده حلمي كبر أكتر ونفسي أشارك بأي حاجة سواء بالفكرة أو البحث لأن لازم نعمل فيلم يصل للعالمية ويشرح حقيقة اللي حاصلة".

وأوضحت: "لأن للأسف في بعض الحكومات الغربية في أوروبا بيضحكوا على شعوبهم ومع ذلك شعوبهم النهارده متأثرة جدا وأنا بشكر الناس اللي حاسة وشايفة وبتعبر عن رأيها بالحقيقة".