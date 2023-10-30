انت الان تتابع خبر تامر حسني يعلق على أداء بسمة بوسيل في أغنيتها الأخيرة.. لن تتوقعوا ما قاله؟! والمفاجأة في ردها!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - علق المطرب تامر حسني على أداء طليقته بسمة بوسيل في أغنيتها الأخيرة "جينا نعايدكم"، وذلك عبر حسابه على انستغرام.

حيث قال: "احسنتي يا بسمة.. يارب أحمي أطفال غزة، وأهلها الشرفاء الأبرياء.. قلوبنا تبكي بحرقة عليها.. يارب معجزة من عندك".

فردت عليه بقولها: "يارب يا تيمو تحصل معجزة من رب العالمين وكل دا هيخلص".

وكان تامر حسني روج للتعاون مع أسيل عمران بعد نجاحهما في فيديو كليب "ناسيني ليه"، وذلك عبر حسابه على انستغرام.

وقال: "رجعنالكم تاني أنا والنجمة الجميلة أسيل عمران بعد كليب ناسيني ليه اللي كلكم حبيتوه.. بس دلوقتي مش كليب بس احنا بنحضر رحلة فنية أطول كنتوا مستنيينها من زمان..".

وأكمل: "انتظروا أول خطوة في الرحلة وهي كليب أغنيتي الجديدة حوّا من ألبوم هرمون السعادة يوم الخميس القادم إن شاء الله الساعة السادسة مساءً".