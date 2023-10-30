انت الان تتابع خبر "فشل متتابع".. الناقد الفني طارق الشناوي يصدم الجمهور برأيه الجريء في محمد رمضان.. لن تتوقعوا ماذا قال عنه وصعق الوسط الفني!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس -شن الناقد الفني طارق الشناوي خلال لقائه بأحد البرامج علي قناة "الشمس"، هجوم على الفنان محمد رمضان، بأسلوب غير متوقع.

وقال طارق الشناوي: "محمد رمضان قدم فيلم (عبده موتة) في عام 2012 وتوقعنا أنه سيكون بعد ذلك نجم شباك قادم لكنه لم يستطيع صناعة التراكم"

وأضاف: "محمد رمضان حاول استغلال نجاح (عبده موتة) في السينما ولكنه لم ينجح وفي عيد الفطر الماضي قدم فيلم (هارلي) وكان خارج من مسلسل (جعفر العمدة) محققا نجاحا كبيرا لكنه جمع إيرادات عيدية العيد 3 أيام فقط وبعدها تراجع الفيلم وفشل فنيا وتسويقيا ودراميا وإخراجيا".

وتابع: "في عيد الأضحى تكررت المأساة بفيلم (ع الزيرو) ولم يستطيع التغيير رغم تقديم قصة الأب الذي يحاول إنقاذ ابنه وكان غير مقنع".

يذكر أن الفنان محمد رمضان قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل " جعفر العمدة"، وحقق المسلسل نجاحا كبيراً، وشارك في بطولته الفنانة هالة صدقي ومي كساب ومنة فضالي وإيمان العاصي

وإخراج محمد سامي وكان من المفترض أن يتم إنتاج الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة ليعرض في شهر رمضان المقبل، إلا أن المشروع توقف نظراَ لضيق الوقت