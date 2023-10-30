انت الأن تتابع خبر محمد عبده يغازل أصالة أمام زوجها والأخيرة تسقط على المسرح في حفلها بالرياض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحرج الفنان السعودي محمد عبده النجمة السورية أصالة نصري، في الأمسية الطربية الافتراضية التي جمعتهما في افتتاح فعاليات موسم الرياض 2023.

محمد عبده بدأ الحفل قائلاً، "الجلسة باتت أحلى بوجود أصالة"، لترد عليه بالقول: "حلوة فيك، لا شيء يحلو إلا بوجودك، الله يديمك ويطول بعمرك ويحفظك".وواصل حديثه مع أصالة ممازحاً، "لا يجوز لأحد أن يغازلكِ أمام زوجك الموجود بيننا، هذه مشكلة، أخبرها، نقول لها حبيبتنا من الموانة.. نمون عليها"، لترد عليه "بتمون على الدنيا كلها".

وكانت الفنانة السورية أصالة نصري أحيت قبل أمسيتها مع محمد عبده حفلًا غنائيًّا ضمن فعاليات "مهرجان الغناء بالفصحى" لعام 2023، في العاصمة السعودية الرياض.

وفي فيديو متداول، تعرضت أصالة للسقوط على خشبة المسرح لدى محاولتها الوصول إلى أحد معجبيها الذي كان واقفًا في الأسفل ممسكًا بوردة يريد منحها إياها، حيث تعرقلت بفستانها الطويل، ليسارع أحد رجال الأمن باتجاهها لمساعدتها على الوقوف.

ونهضت أصالة وأكملت طريقها ناحية الجمهور لأخذ الوردة، وعادت إلى المسرح بشكل بطيء خشية تكرار السقوط.

وأطلت أصالة في الحفل بفستان أسود من قماش "الشيفون" أشبه ما يكون بالعباءة، جاء مرصعًا بحبيبات الكريستال السوداء، فيما اعتمدت تسريحة شعر مموجة، ومكياجًا ارتكز على ظلال عيون باللون "النيود".

وقدَّمت أصالة وصلة غنائية لأشهر الأغاني، فغنت لفيروز "‘أعطني الناي"، ولمصطفى نصري "يا حبيبي"، ولأم كلثوم أغنية "هذه ليلتي"، وغيرها.