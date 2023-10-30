نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام الورشة التدريبية الأولى لمخرجي نوادي مسرح الطفل بقصور الثقافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد قصر السينما ختام فعاليات البرنامج التدريبي لمخرجي نوادي مسرح الطفل، الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني لتدريب 24 مخرجا بنوادي مسرح الطفل من مختلف محافظات مصر بهدف صقل مواهبهم وإعداد مخرج مبدع يملك أدواته وعلى درايه بكل عناصر العرض المسرحي الموجه للطفل.

ختام فعاليات البرنامج التدريبي لمخرجي نوادي مسرح الطفل

وأعربت د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث عن سعادتها بنجاح الدورة التدريبية، وحثت المخرجين على تطبيق ما حصلوا عليه خلال مدة البرنامج التدريبي.

وفي كلمتها تحدثت د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل عن أهمية الدورة التدريبية فى تطبيق محتواها في أعمال مسرحية للطفل تعكس مدى تأثير البرنامج التدريبي على موهبة وإبداع المخرجين.

فيلم تسجيلي عن فعاليات البرنامج التدريبي

تضمنت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي عن فعاليات البرنامج التدريبي وآراء المدربين والمتدربين، كما عقدت محاضرة بعنوان "الاستخدام الأمثل للإضاءة فى مسرح الطفل" للفنان إبراهيم الفرن الذي استهل حديثه بتوضيح الفرق بين الإضاءة والإنارة بجملة "الإنارة لكي ترى، بينما الإضاءة لترى ما يرغب المخرج أن تراه"، موضحا أن العرض المسرحي الموجه لطفل الأيباد والإنترنت، ذو طبيعة وخاصة، يتطلب إيقاعا سريعا وجذابا ومبهرا، وهنا يأتي دور الإضاءة وكيفية توظيفها في العرض المسرحي باستخدام الألوان والإضاءة الذاتية بدرجاتها.

وشرح "الفرن" كيفية استخدام أجهزة الإضاءة المختلفة وتوظيفها في العرض بشكل مناسب، وخاصة في اللحظات الدرامية، لتوضيح الدلالات وزمن أحداث العرض المسرحي، كما تحدث عن أجهزة استخدام الإضاءة وتقنية "الجوبو" التى يتم توظيفها كبديل لوحدة الديكور.

واختتم اليوم بفقرة فنية وتحريك عرائس أداء وتحريك المتدربين بالورشة التدريبية وبإشراف الفنان عمرو حمزة.

ختام فعاليات البرنامج التدريبي لمخرجى نوادي مسرح الطفل

وفي الختام تم توزيع شهادات المشاركة على المتدربين وتكريم مدربي الورشة وهم الفنان أيمن حمدون، د. أسامة محمد علي، المخرج محمد حجاج، د. جمال ياقوت، الفنان إبراهيم الفرن، الكاتب المسرحي متولي حامد، المهندسة نهلة مرسي، المخرج عادل بركات، الفنان عمرو عجمي، وفريق عمل الإدارة العامة لثقافة الطفل.