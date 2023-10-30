نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل رفض الشركة المنتجة إعتذار محمد رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتذر الفنان محمد رمضان لجمهوره، وذلك تقديم أغنيته الجديدة عيد ميلاد، ومن المقرر أن يتم طرحها مساء اليوم، إذ أشار إلى أنه طلب من شركة الإنتاج تأجيل طرح الأغنية، بسبب الوضع الراهن في غزة، ولكن الشركة رفضت لذلك طالب رمضان متابعيه بعدم سماعها.

محمد رمضان يعتذر عن طرح أغنية جديدة

وكتب محمد رمضان ستوري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال فيه: أغنية النهاردة عيد ميلادي، مع المغني سكيلز، طلبت تأجيلها والشركة في نيجيريا لم تستجب، ولازم أنزلها النهاردة الساعة 5 على قناتي، لأن ده التزام في العقد بس مش مهم تسمعوها لأنها مش وقتها بالنسبة لينا.

ماهي الشخصيات التي يريد تقديمها محمد رمضان ؟

كشف الفنان محمد رمضان عن رغبته في تقديم كلا من الشخصيات أبو عبيدة.. محمد فوزي.. السادات.. خلال العام المقبل 2024، حيث خرج رمضان بين الحين والأخر خلال هذا العام يعلن عن شخصية جديدة يتمنى تقديمها وآخرهم شخصية أبو عبيدة المتحدث الرسمي الإعلامي لكتائب الشهيد عزّ الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية بفلطسين.



وفي سياق متصل، أعلن محمد رمضان أن شخصيته في مسلسله المقبل، ستكون أبو عبيدة، مشيرًا إلى أن ذلك ردًا على إسرائيل، بعد مطالبتهم الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعماله وأغانيه، بعد الفيديو الذي نشره وحث فيه العرب على الاتحاد والدفاع عن أشقائنا في غزة، إذ قال في فيديو له، عبر حسابه بـ فيس بوك: القناة العاشرة الإسرائيلية بطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي، لأني عملت فيديو بيحث العرب على الاتحاد، والدفاع عن أخوتنا ونسائنا، ودمنا في غزة وبتقولهم ما تشوفوش مسلسلاته وأغانيه تاني.

وأضاف محمد رمضان: أبو عبيدة راجل بيدافع عن أخواته في فلسطين، وبقول لهم إن ده أقل واجب تجاه إخواته، والواجب التاني اللي هعمله علشانكم أنتم يا إسرائيل أني هقدم شخصية أبو عبيدة في مسلسلي المقبل.

