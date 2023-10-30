خاص.. محمد رضوان: حاتم صلاح سبب حماسي للمشاركة في "على باب العمارة"

القاهرة - محمد ابراهيم - “now ? Lost order minimum charge” قفلوا يا زينب، المشهد الذي مازال مستمر في أذهان الجمهور ويتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهو الذي قام بتمثيله في مسلسل “ موضوع عائلي”

محمد رضوان من الفنانين المميزين الكوميديان، ومن المؤكد عندما يشارك في أي عمل من المرجح أن هذا العمل سيحقق نجاحًا كبيرًا وذلك بسبب تواجده، ومثل ما تعودنا عليه حقق نجاحًا ساحقًا بدور العمدة في مسلسل “ على باب العمارة” استطاع جذب الجمهور بحسه الفكاهي مثل كل مرة، حاور دوت الخليج الفني الفنان القدير محمد رضوان ليحدثنا عن دوره في مسلسل “ على باب العمارة”

مشهد من مسلسل موضوع عائلي

كيف تم ترشيحك لمسلسل على " باب العمارة " ؟



جاء الترشيح من المخرج خيري سالم.

مسلسل “ على باب العمارة”

ما الذي حمسك لدور العمدة ؟



الذي حمسني للدور إنها البطوله الأولي لحاتم صلاح فكان من واجبي أن أقف معه في أول بطولة له كما فعلت مسبقًا مع عصام عمر في مسلسل "بالطو"، وهذه سياسة تتبعها منصة watch it في تقديم نجوم جدد وإعطائهم الفرصة للظهور.

عوض في البداية كان يتجه إلي الإنترنت ولا يشعر بالمسؤولية وهذا سبب خلافه دائمًا بينه وبين والده، وهذه ليس مشكلة عوض فقط بلا يعتبر مشكلة جيل اختلاف الآراء والظروف بين الأجيال، هل تري أن يجب الإكثار من أعمال تقارب الأفكار فهذه الفترة ؟

المسلسل بالفعل يدور حول الخلاف الشديد بين عوض ووالده العمدة حامد أبو سعفان حيث أنه يري نجله سفيه يضيع أمواله علي أهالي البلد دون وجه حقه لأنه لم يتعب فيها، ومن وجهة نظره يري إن الذي يأتي بسهولة ويسر يذهب كما جاء، ومن الواجب على عوض أنه يعمل ويجتهد حتي يصبح رجلًا يعتمد عليه وبالفعل جعله يعمل بواب في ذات العمارة التي بدأ فيها مشوار حياته عندما كان شابًا في سنه وبالفعل يعمل عوض ويكون عونًا لكل سكان العماره ويساعدهم في حل مشاكلهم.

ما رأيك في كثرة الأعمال القصيرة على المنصات في هذه الفترة ؟



راي إن هذه الأعمال التي لا تتعدي العشر حلقات تعتبر نموذجًا محببًا للجمهور حاليًا فهم يشاهدون عملًا محكمًا منضبطًا دون تطويل ولا ملل.



ما الأفضل بالنسبالك الأعمال القصيرة أم الطويلة ؟



أنا أفضل هذا النوع من الدراما القصيره لأنني أعتبره بمثابة فيلم سينمائي ومن الممكن ان يتفرج المُشاهد عليه في سهره واحدة أو سهرتين.



هل كنت تتوقع النجاح وردود الأفعال بهذا الشكل المُبهر ؟



أنا أعتبر شخصية العمده حامد أبو سعفان بمثابة تحدي جديد بالنسبالي علي مستوي الشكل والمضمون وانا استمتع كثيرًا عندما أقوم بشخصية مختلفه عن الشخصيات التي قُمت بها من قبل والحمدلله أجد ردود فعل رائعة من الجمهور علي شخصية العمده حامد أبو سعفان