انت الان تتابع خبر سعاد حسني ليست مصرية.. لن تتخيلوا ماهي الجنسية الحقيقية لسندريلا الشاشة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحديث عن الجنسية الحقيقية للفنانة الشهيرة سعاد حسني، حيث تبين انها ليست مصرية.

إن الفنانة الراحلة سعاد حسني صاحبة لقب سندريلا الشاشة العربية لم تكن من أصول مصرية أو عربية كما يعرف الجميع وانما أصولها لم يتوقعها جمهورها ومحبيها.

والد الفنانة الراحلة سعاد حسني هو الخطّاط والرسام السوريّ المعروف محمد حسني البابا الذي ينحدر من أصول كردية الذي سافر مع عائلته من سوريا ليستقر في مصر لتنشأ السندريلا بين أحضان النيل.

واحتلت الفنانة سعاد حسني، المركز الثاني كأفضل ممثلة في القرن العشرين في احتفالية مئوية السينما المصرية عام 1996، وقد وقع اختيار النقاد على 8 أفلام من بطولتها، لتصبح بذلك من صاحبات الأرقام القياسية بالمشاركة مع الفنانة فاتن حمامة.