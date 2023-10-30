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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - الفنان محمد صبحي يعلن رفضه مقاطعة المنتجات الإسرائيلية

عاجل - الفنان محمد صبحي يثير الجدل بعد رفضه مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ظهر الفنان محمد صبحي، عبر قناة ألفا، في برنامج القاهرة اليوم تقديم الفنان إدوارد، وتحدث محمد صبحي خلال اللقاء عن القضية الفلسطينية وحملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

عاجل - الفنان محمد صبحي يثير الجدل بعد رفضه مقاطعة المنتجات الإسرائيلية

عاجل - الفنان محمد صبحي يثير الجدل بعد رفضه لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية

أثار الفنان محمد صبحي الجدل، في رأيه حول مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، من أجل دعم فلسطين ضد هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال محمد صبحي في برنامج "القاهرة اليوم": “أصوات كتير طلعت على الفيسبوك عن المقاطعة، أنت بتعمل مقاطعة للمصرين هما اشتروا بس الماركة”.

وأضاف: "الجدعنة أعمل مبادرة قول للمصريين اللي بيعيشوا في الخارج وعددهم كبير والعرب اللي عايشين في الخارج في أوروبا وأمريكا قاطعوا الحاجات دي تقع برا، هتقع هتبقى ضرتهم بجد، إنما هنا إنت مضرتهمش".

الاحتلال الإسرائيلي يحتج على عمل الفنان محمد صبحي

كشف الفنان محمد صبحي، أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، يبلغه أنه إسرائيل احتجت على عرض مسلسل فارس بلا جواد، مُهددة بسحب قوات حفظ السلام من سيناء.

وعرض مسلسل فارس بلا جواد، عام 2003، وتكون من 42 مشهد فقط، بعد ما كان مكون من 140 مشهد، وتناول المسلسل المخطط الصهيوني ضد الدول العربية، وشارك في بطولته سيمون وأيمن عزب وجميل راتب ومجموعة كبيرة من النجوم.

محمد صبحي يرفع علم فلسطين

عاجل - الفنان محمد صبحي يثير الجدل بعد رفضه لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية

قام الفنان محمد صبحي، برفع علم فلسطين في آخر ليلة عرض لمسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك"، وظهرت علي الشاشة الخلفية مشاهد تكشف وحشية ودموية الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع الفلسطينيين العزل؛ ليتصدر العلم الفلسطيني الشاشة الخلفية في الأوبريت الأخير.

حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للمنتجات الإسرائيلية، والكيانات الداعمة لها، تحت شعار “متدفعش تمن رصاصهم”، وناشد رواد المواقع بضرورة الامتناع عن شراء هذه المنتجات، مفسرين أن شراء المنتجات الإسرائيلية أو ما يخص الكيانات الداعمة لها يزيد من الأرباح ويحقق لهم المكاسب، وبالتالي يستخدمون هذه المكاسب في شراء الأسلحة والذخيرة التي يقتلون بها الأشقاء الفلسطينيين.