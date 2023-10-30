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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - تعليق صادم من الفنان محمد صبحي حول مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، أثار الفنان محمد صبحي الجدل، في رأيه حول مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، من أجل دعم فلسطين ضد هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

عاجل - تعليق صادم من الفنان محمد صبحي حول مقاطعة المنتجات الإسرائيلية

عاجل - تعليق صادم من الفنان محمد صبحي حول مقاطعة المنتجات الإسرائيلية

استضاف الفنان إدوارد خلال برنامجه القاهرة اليوم، على قناة ألفا، الفنان محمد صبحي، وتناول اللقاء الحديث عن عدد من الأمور، كان أبرزها القضية الفلسطينية، وحملة مقاطعة المنتجات الأجنبية.

وقال محمد صبحي في برنامج "القاهرة اليوم": “أصوات كتير طلعت على الفيسبوك عن المقاطعة، أنت بتعمل مقاطعة للمصرين هما اشتروا بس الماركة”.

وأضاف: "الجدعنة أعمل مبادرة قول للمصريين اللي بيعيشوا في الخارج وعددهم كبير والعرب اللي عايشين في الخارج في أوروبا وأمريكا قاطعوا الحاجات دي تقع برا، هتقع هتبقى ضرتهم بجد، إنما هنا إنت مضرتهمش".

محمد صبحي يكشف كواليس مسلسل فارس بلا جواد

عاجل - تعليق صادم من الفنان محمد صبحي حول مقاطعة المنتجات الإسرائيلية

كشف الفنان محمد صبحي، أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، يبلغه أنه إسرائيل احتجت على عرض مسلسل فارس بلا جواد، مُهددة بسحب قوات حفظ السلام من سيناء.

وعرض مسلسل فارس بلا جواد، عام 2003، وتكون من 42 مشهد فقط، بعد ما كان مكون من 140 مشهد، وتناول المسلسل المخطط الصهيوني ضد الدول العربية، وشارك في بطولته سيمون وأيمن عزب وجميل راتب ومجموعة كبيرة من النجوم.

محمد صبحي يرفع علم فلسطين

قام الفنان محمد صبحي، برفع علم فلسطين في آخر ليلة عرض لمسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك"، وظهرت علي الشاشة الخلفية مشاهد تكشف وحشية ودموية الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع الفلسطينيين العزل؛ ليتصدر العلم الفلسطيني الشاشة الخلفية في الأوبريت الأخير.