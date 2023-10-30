انت الان تتابع خبر صورة غادة عادل رفقة خطيبها الفنان الشهير تجتاح مواقع التواصل.. لن تصدقوا ابدا من يكون!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد أيام من زواج طليقها المخرج مجدي الهواري، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر خطوبة النجمة المصرية غادة عادل.

وانتشرت على السوشيال ميديا صورة لها رفقة الفنان الشهير شريف رمزي وهي ترتدي خاتم خطوبة في إحدى الحفلات، فخمن البعض أنه العريس المزعوم.

من جانبها التزمت غادة عادل الصمت حتى الآن ولم تعلق بالنفي أو الإثبات، فهي لا تشارك الجمهور جوانب حياتها الخاصة.

وبعد تتبع حقيقة هذه الصورة تبين أنها قديمة منذ عام 2022، وأظهرت النجمين في إحدى السهرات، وبالتالي خبر ارتباطهما مجرد شائعة.

وكان شريف رمزي نشر الصورة وقتها عبر حسابه على انستغرام، وعلق: "إنه لمن دواعي سروري دائمًا، أن ألتقي بـ صديقتي العزيزة وحبيبتي غادة عادل".