أمير طعيمة يوضح حقيقة انفصاله عن زوجته ويبرأ اكرم حسني من الاتهام

القاهرة - محمد ابراهيم - قام الشاعر أمير طعيمة بالرد علي هجوم زوجته على الفنان اكرم حسني واتهمته بإنه سبب انفصالهم، وكتب على صفحته الشخصية على الفيسبوك، قائلا: "انا منفصل رسميا من شهرين وكنت منتظر الاعلان الرسمي لحين الانتهاء من بعض الاجراءات القانونية اللي كنت اتمنى إنه ا تتم بشكل ودي حفاظا على مصلحة اولادي ورغبة مني ان الامور تتم بشكل يليق بعشرة سنين طويلة وللاسف لمًا ده ما حصلش الطلاق وقع.

امير طعيمة يبرأ الفنان أكرم حسني

واضاف طيعمه:فيما يخص اقحام اسم اخويا وصديقي الفنان اكرم حسني:

اولا مش اكرم اول ولا اخر حد هييجي اسمه بالباطل وده للاسف كان متوقع

بس بما ان الهجوم منها دلوقتي على اكرم فعايز اقول التالي:

١- اكرم ملوش اي صلة بالطلاق وبالعكس لما عرف من مدة اني هاخد الخطوة دي نصحني ما اعملش كده لمصلحة اولادي.

٢- كصديق وكفنان هو من انضف الناس اللي اتعاملت معاهم واشهد ربنا اني عمري ما شفت منه غير كل خير واحترام.

٣- اكرم مش طرف مباشر أو غير مباشر في الطلاق، طلاقي لاسباب اكيد مش مكانها الفيس بوك ولا تخص احد غير الطرفين، مفيش حد في الدنيا بيطلق الا لاسباب تخصه.

٤- اكرم ما عملش هاك لحسابها والكلام ده ربنا عالم إنه غير صحيح.

واختتم طعيمة: "انا راجل موجود في الوسط الفني بقالي ٢٦ سنة و اعتقد ان عمر ما حد سمع ليا حس ولا دخلت في مشاكل مع قريب أو غريب ومكنتش اتمنى اكتب البوست ده بس بما ان الكلام طال ناس ملهمش ذنب وجب عليا تحمل المسئولية والرد، وما زلت بتمنى ما اضطرش ارد في يوم اخر على هجوم اخر على اي شخص لمجرد إنه صديق وبيتعامل معي فنيا.. ما زلت بتمنى من زوجتي السابقة ترك مساحة من الود عشان بنا اولاد وربنا بيقول:(وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف) وده اللي بحاول فيه من البداية وهحاول فيه للنهاية، ربنا يهدي الجميع.

طليقة الشاعر امير طعيمة تهاجم الفنان اكرم حسني

ومن جانبه، شنت السيدة جيني طعيمة زوجة الشاعر امير طعيمة هجوما عنيفا على الفنان اكرم حسني واتهمته بإنه سبب انفصالها عن زوجها، كتب جينى:" سبب رئيسي في خراب بيتي التفكير ده وصاحب الفكرة دي والقعدات اللذيذة اللي أنا رفضتها وهرفضها وبرفضها، أنا بيتي قائم من 16 سنة محدش لا زعزعه ولا قرب منه ودي نتيجة إنك تدخل ناس بيتك معاهم ناس بتسمم أفكارهم، استقرار بيتي فوق أي اعتبارات يا أكرم ولو أنت هديت بيتك لأسباب القريبين عارفينها ما تسممش أفكار زوجي زيك ولو إنها خلاص انتهت.