محمد ثروت يوجه رسالة دعم المنتجات المحلية

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان محمد ثروت رسالة دعم المنتجات المحلية من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتب محمد ثروت:" المقاطعة مش معناها انك تلاقي بديل بنفس الجودة... المقاطعة انك تستغنى عن اللي بتحبه عشان تنتصر الله لمبادئك يلا ندعم المنتج المحلي ونخلي كل استهلاكنا من منتجات مصرية ١٠٠٪؜.

نشر الفنان محمد ثروت صورة لفرقة الجيش الثالث الميداني من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

منشور محمد ثروت

وكتب محمد ثروت: “دى فرقة واحدة من الجيش التالت المصري.. تحيا مصر”.

وسخر الفنان محمد ثروت من جيش الإحتلال الإسرائيلي وذلك بسبب رفضهم دخول المساعدات لأهالي غزة في فلسطين على أثر الأحداث الجارية هناك، ونشر محمد ثروت صورة له من أحد المشاهد الخاصة به عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ومكتوب على الصورة: ينفع ادخل المساعدات وارجع محمل أسرى؟!

وكتب محمد ثروت عليها معلقًا: مش هنرجع بإيدينا فاضية يا صيع.

وكان محمد ثروت قد نشر صورة لعلم فلسطين عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب معلقًا: كل الدعم للشعب الفلسطيني في مواجهة عنف الاحتلال الصهيوىْي قضيتكم قضيتنا.. فلسطين كانت وستظل عربية أثبتوا على أرضكم.. ربنا ينصركم حفظ الله مصر وشعبها وجيشها.. تحيا مصر.

جدير بالذكر أن الفنان محمد ثروت يستأنف خلال هذه الفترة تصوير باقي مشاهد فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم مستر جاك ويخوض من خلاله البطولة المطلقة بجانب عدد كبير من الفنانين.

وكان محمد ثروت قد كشف في تصريحات صحفية عن تفاصيل فيلم مستر جاك قائلًا: بنخلص المشاهد الأخيرة من فيلم مستر جاك وفاضل أيام قليلة وبعدها هيكون جاهز للعرض على طول.

مستر جاك

وأوضح أنه يشارك في فيلم مستر جاك بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنانة مي سليم وحجاج عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين وأنه يقدم خلال العمل شخصية محام ولكنه مختلف تماما عما تم تقديمه من قبل.