محمد صبحي: "إسرائيل تتحدى الله وأنا ضد المقاطعة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم الفنان محمد صبحي تريند منصة اكس "تويتر سابقًا"، وذلك بعد حلقته مع الفنان إدوارد في برنامج القاهرة اليوم، والتي تحدث من خلالها عن الكثير من الأشياء ولعل أهمها القضية الفلسطينية التي تشغل العالم أجمع حاليًا.

أبرز تصريحات محمد صبحي:

يتحدث الفنان محمد صبحي عن القضية الفلسطينية، وكشف رأيه بشكل صريحه في هذا الأمر وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر.

وقال صبحي:" مصر البلد الوحيد اللي شعبها رفض التطبيع، ودخول سينا تخليص على مصر وهدف المخطط الصهيوني هو مصر، ومجلس إدارة العالم مجرمين إنسانيا، وإسرائيل ظالمة وتتحدى الله، وستقام دولة فلسطين لو توحد الفلسطينيين.

وتحدث صبحي عن حملات المقاطعة للمنتجات التي تدعم جيش الاحتلال وقال:" أصوات كتير طلعت على الفيسبوك عن المقاطعة، إنت بتعمل مقاطعة للمصرين هما اشتروا بس الماركة، الجدعنة أعمل مبادرة قول للمصريين اللي بيعيشوا في الخارج وعددهم كبير والعرب اللي عايشين في الخارج في أوروبا وأمريكا قاطعوا الحاجات دي تقع برا، إنما اللى بتعمله هنا ده كده إنت مضرتهمش».

محمد صبحي

اخر اعمال محمد صبحي:

ويذكر أن آخر أعمال محمد صبحي هو مسرحية "عيلة اتعملها بلوك"، وتدور أحداث المسرحية حول أسرة مصرية بسيط واختلال تفكيرهم ما بين الحاضر والمستقبل، ويشهد العرض إقبال جماهيري كبير منذ إنطلاقه العام الماضي، وخاصة أن العمل عائلى ويناقش قضايا مجتمعية هامة بطريقة غنائية مميزة، يشارك في بطولتها بجانب النجم محمد صبحي الفنانة وفاء صدقي، كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليا حسن، منه طارق ليلى فوزي، محمود ابو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، أنجليكا ايمن، وغيرهم.

قام الفنان محمد صبحي برفع علم فلسطين في آخر ليلة عرض لمسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" وظهرت علي الشاشة الخلفية مشاهد تبرز وحشية ودموية العدو الصهيوني في التعامل مع الفلسطينيين الأبرياء وتصدر العلم الفلسطيني الشاشة الخلفية في الأوبريت الأخير.

كما ظهرت علي الشاشة عبارات: لن نفرط في القضية الفلسطينية، لن نفرط في سيناء ولن ينجح العدو في مؤامرته، وستقام دولة فلسطين إذا توحد الفلسطينيون ونطق الصامتون، واسترجع محمد صبحي جملة من مسرحية "سكة السلامة": "اطلعي بقى من سكاتك... ياللي ساكتة من سنين... ارفعي بإيدك راياتك... مهما كانوا منكسين"، كما ظهر على الشاشة صورا للمسجد الأقصى.