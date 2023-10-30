انت الان تتابع خبر أول صورة لوالدة نور الشريف الذي تركته في طفولته لتتزوج فكرهها عندما كبر ورفض مقابلتها.. لن تصدقوا من هي! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت صفحات فنية هوية والدة الفنان الراحل نور الشريف، التي تحدثت عنها الصحف قديما بأنها تركته في طفولته لتتزوج.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة لها انتشرت على نطاق واسع لكن لم يتم التأكد من صحتها، من قبل أي قريب للفنان الراحلة نور الشريف.بدائت قصة نور الشريف مع والدته، عندما كانت والدته في سن الشباب، ونصحها المقربون بالبحث عن حياة جديدة، والزواج للمرة الثانية، وبالفعل تزوجت وتركت نور الصغير في بيت عمه.

وبالرغم من حرص الأم على زيارة ابنها بين الحين والآخر، تولدت داخل “نور” حالة من الرفض تجاه أمه، كان سببها شعوره بأنها لم تكن وفية لوالده، وأنها تركته بحثا عن سعادتها.

وعن هذه الحالة قال نور الشريف في أكثر من لقاء: “كنت أهرب من أمي عندما تأتي لزيارتي، ولكن بمرور الأيام، وبعد دراسة علم النفس والكثير من العلوم التي تفتش في الدوافع البشرية، التمست لأمي العذر، وذهبت واعتذرت لها كثيرا، وزادت رابطة الحب بيننا لدرجة أننى كنت أبوح لها بأسراري، وأسألها عن رأيها في شؤون كثيرة”.

وقد رحل الفنان نور الشريف في 11 اغسطس 2015 بعد أن قدَّم خلال مشواره الفني الطويل العديد من الأعمال الخالدة في تاريخ السينما، والتلفزيون، والمسرح.