انت الان تتابع خبر سر مرعب وراء إخراج الدنجوان رشدي أباظة من قبره ودفنه عدة مرات والمفأجأة الصادمة في وصيته الغريبة.. لن تصدّق بما أوصى!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لم يعش الفنان رشدي أباظة حياة مستقرة، وأيضًا لم ينعم بالاستقرار في القبر، حيث إن الراحل دُفن ثلاث مرات، ونقل جثمانه من قبر لآخر، بسبب خلافات شديدة بين أسرته.

فـ رشدي أباظة الفنان الذي يمر اليوم ذكرى رحيله، لم ينعم بالاستقرار في مثواه الأخير، فـ دنجوان الشاشة، الذي كان فتى أحلام الفتيات والنجمات، لوسامته وخفة ظله، ورقيه في التعامل مع الجنس الآخر، عانى كثيرًَا في حياته وحتى بعد وفاته، فلم يرقد أباظة بسلام في قبره.

أسرة رشدي أباظة أخرجت جثمان الفنان من قبره مرتين، ليصبح الفنان الوحيد الذي دُفن 3 مرات، فكانت البداية حينما أوصى الراحل بدفنه في نزلة السمان، حتى يكون بجانب العُمال الذي كان يحرص دائمًا على دعمهم في حياته، والوجود بجانبهم، وهؤلاء العمال كانوا يقيمون في نزلة السمان، لكن بعد دفنه للمرة الأولى حدث خلاف بين ابنته ووالدته.