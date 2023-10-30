انت الان تتابع خبر أنمي وان بيس الحلقة 1081.. ماذا سيفعل لوفي مع يوستاس كيد؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - نستعرض لكم تفاصيل أنمي وان بيس الحلقة 1081، وهي آخر حلقة تم إصدارها من الأنمي الشهير، والتي كانت مليئة بالأحداث المثيرة والتطورات الجديدة؛ خاصةً وأنها ستكشف عن ما سيفعله لوفي مع العرض الذي قدمه يوستاس كيد إليه في الوقت الحاضر.

ماذا سيحدث في وان بيس الحلقة 1081؟

ومن المنتظر أن تكشف الحلقة 1081 من أنمي وان بيس عن تفاصيل مثيرة للغاية، تباعًا لما حدث في الحلقة السابقة، حيث يتوقع أن يواصل الأدميرال ريوكوجيو مطاردة لوفي في عاصمة الزهور للقبض عليه.

كما أنه من المتوقع أن يكشف كوزوكي سوكيياكي تفاصيل جديدة عن بلوتون ووانو إلى نيكو روبن، على أن تنتهي الحلقة بالكشف الرسمي عن مكان وجود وانو سلاح قديم يقع وكيف يمكن اكتشافه.

ملخص ما حدث في أنمي وان بيس الحلقة 1080

في الحلقة 1080 من وان بيس، اكتشفت نيكو روبن أن تينغوياما هيتيتسو كان في الواقع كوزوكي سوكيياكي، والد أودين والشوغون السابق لأرض وانو، اعترف سوكيياكي بأنه كان مسؤولًا عن السماح لأوروتشي بأن يصبح قويًا، لكنه قرر التوبة عن أفعاله من خلال العيش كناسك، أخبر روبن أن بلوتون، إحدى الأسلحة الأسطورية الخمس، يقع في وانو.

في هذه الأثناء، وصل الأدميرال ريوكوجيو إلى وانو وواجه الملكة وملك قراصنة الوحوش، استخدم قدرات فاكهة الشيطان لاستنزاف طاقتهما على الفور، وكشف عن هدفه الحقيقي وهو القبض على لوفي لكسب تصفيق وثناء أكاينو.

في ذكريات الماضي، طلب لوفي من مومونوسوكي ألا يخبر شعب وانو عنه، فعل ذلك لأنه كان يعتقد أن مومونوسوكي كان أكثر أهمية كبطل للشعب؛ في الوقت الحاضر، اقترب كيد من لوفي بغضب، وكشف عن مكافأته الجديدة البالغة 3 مليارات بيري ولقبه بصفة عضو رسمي في اليونكو.