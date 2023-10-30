نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروة عيد تكشف عن أسباب حماسها لمسلسل "صوت وصورة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة "مروة عيد " في حوارها ببرنامج "بنت البلد" عبر قناة Ten اليوم الأثنين عن سبب مشاركتها في مسلسل "صوت وصورة"

تصريحات مروة عيد



تحدثت مروة عيد أن ما جذبها هو وجود المخرج محمود عبد التواب حيث يربطهم صداقة قوية منذ إن كانوا معًا في أكاديمية الفنون قسم التمثيل والإخراج، وأيضا لأنه يعتبر اول تجربة له في مصر .. ورغبتها الشديدة في التواجد بعمل فني للنجمة حنان مطاوع.



وتابعت مروة عيد حديثها عن مسلسل "صوت وصورة" بأنها كانت متوقعة نجاح المسلسل وتصدره التريند..

أما عن دورها بشخصية "لبنى" أضافت إنه ا لم تتوقع ان دورها سيكون بارزًا بهذا الشكل وإنه ا سعيدة بردود فعل الجمهور.

و أعربت عن سعادتها بالتعامل لأول مرة مع الفنان صدقي صخر، ووصفته بأنه《فنان حقيقي وصادق》وتتنبأ له بمستقبل عظيم.

وأضافت ان القاتل بمسلسل "صوت وصورة" سوف يفاجئ الجمهور.

حقق مسلسل "صوت وصورة" الذي يُعرض حاليًا على قناة "dmc" ومنصة "Watch it"، نجاحًا كبيرًا منذ عرض حلقاته الأولى، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وتصدر محركات البحث، وهو ما أثار التساؤلات حول أسباب نجاحه بالرغم من عرضه في توقيت القضية الفلسطينية، وفي السطور التالية يرصد "دوت الخليج الفني" أبرز الأسباب التي ساهمت في نجاحه.

وكانت أحد أسباب نجاح مسلسل “صوت وصورة”، هو تناوله قضاية هامة وجريئة مثل الابتزاز، والتحرش خطورة الذكاء الاصطناعي في حياتنا، ونظرة المجتمع للضحية.

والسبب الآخر يعود إلى اعتماد العمل على الصورة المتكاملة والجذابة التي أظهرها المخرج محمود عبد التواب، والتي ساهمت في إظهار السيناريو القوي وأحداثه بسلاسة وبزوايا جديدة، بجانب تمكنه من توظيف الشخصيات وفقًا للسيناريو المُحكم الذي قدمه المؤلف محمد سليمان عبد المالك، والذي اعتمد على إظهار قوته من خلال جمل قصيرة وواضحة تحمل في طياتها المعنى المراد إيصاله بدقة.