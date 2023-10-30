نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل صوت وصورة الحلقة 13: نجلاء بدر تخسر محاميتها بسبب حنان مطاوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل صوت وصورة وقوع خلاف بين نجلاء بدر وناردين فرج انتهى بالفراق بينهما، وتخلي المحامية عن الدفاع في القضية.

جاء ذلك بعدما زارت نجلاء بدر حنان مطاوع في منزل والدها للاعتذار لها بعدما علمت بتورط زوجها وليد فواز في مقتل الدكتور.

وحاولت نجلاء بدر في زيارتها لحنان مطاوع أن تؤثر عليها عاطفيا، وإقناعها بعدم الحديث عن زوجها مجددا لصالح نفسية أبنائها بعد تأثرهم بهذه الأحداث.

ورفضت ناردين فرج زيارة نجلاء بدر إلى منزل رضوى "حنان مطاوع"، ونصحتها بالبحث عن محامي آخر بعدما استمرت في مخالفة مشورتها على مدار الحلقات الماضية.

قصة مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة تدور أحداثه في 30 حلقة حول جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على البشر وتجعلهم في حالة يأس شديدة، بالإضافة إلى مناقشة فكرة دخول الذكاء الاصطناعي في حياة البشر، وهو الخطر الأكبر الذى يسئ البعض استخدامه في عدة مجالات.

وتدور الأحداث حول رضوى المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

أبطال مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة يشارك فيه إلى جانب حنان مطاوع نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

ويتم عرض مسلسل صوت وصورة من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءًا عبر قناة dmc ويعاد في تمام الساعة الثانية صباحًا أو الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

ويعرض على قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا وتعاد للمرة الثانية في اليوم التالي في تمام الساعة التاسعة صباحًا والساعة الخامسة مساءًا بالإضافة إلى عرضه عبر شاشة منصة wach it الرقمية بشكل حصري

