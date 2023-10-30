انت الان تتابع خبر"مين هو الراجل اللي نفسك تتجوزيه"؟!.. نرمين الفقي أجابت دون خجل وكشفت السر الخطير! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - رغم جمالها الطبيعي الذي لم يتأثر بتقدم العمر حيث تجاوزت الخمسين عام تعتبر النجمة نرمين الفقي من أشهر عوانس الوسط الفني المصري.

وكشفت الفنانة نرمين الفقي مواصفات فتى أحلامها الذي تتمنى الزواج منه أثناء لقاء سابق مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON".

وتابعت نرمين الفقى: "عدد كبير من الرجال تقدموا لي ولكن لم أجد كيمياء بيننا وبينهم"، مشيرة إلى أن التمثيل كان عائقا لها بسبب موضوع الارتباط، مضيفة: "مريت بناس في حياتي كان نفسهم يرتبطوا بيا مقابل الابتعاد عن التمثيل".

وعن أهم المعايير التي لا يمكنها التنازل عنها في اختيارها للرجل قالت: «لازم يكون نفس المستوى الثقافي والأسري ومايكنش «سليط اللسان» أو يكون قليل الأدب يكون حنين وطيب ورجل بمعنى الكلمة لازم يكون راجل».

واستطردت: «بخلاف هذه المعايير لا يمكن أن أفكر في الارتباط ومش عاوزاه.. ومش خايفة من الزمن ولا الوحدة لأن ممكن الاختيار الغلط هو اللى يتعبني ويأذيني ويكبرني في السن لان الحب رزق».

تخوض الفنانة الجميلة نرمين الفقي دراما رمضان 2024، بمسلسل بعنوان "أولاد الحاج متولي".

ويشارك في العمل، المكون من 30 حلقة، عدد من النجوم من جنسيات عربية مختلفة، فمن السعودية، يشارك كل من نرمين محسن، وعبدالله العامري، وآخرين، ومن مصر يشارك بجانب الفقي وعامر، كل من إدوارد، وسميرة صدقي، وعبير منير، ومحمد عبدالجواد، بالإضافة إلى ممثلين من الإمارات، والعراق.