أحمد موزة يتصدر التريند بـ "عسكر عسكر انا موجود"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مهرجان مهرجان عسكر عسكر انا موجود لـ احمد موزة، تريند موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، المهرجان، كلمات مصطفى الجن، توزيع امجد الجوكر.

نسبة مشاهدة مهرجان عسكر عسكر انا موجود

واقتربت نسبة مشاهدة مهرجان عسكر عسكر انا موجود من 2 مليون مشاهدة، وحصد الترتيب الأول، والأكثر استماعاََ في الوطن العربي، كلمات مصطفى الجن، توزيع امجد الجوكر، سوشيال ميديا شريف غزاله ومصطفي المصري.

كلمات مهرجان عسكر عسكر انا موجود

وجاءت بعض كلمات مهرجان عسكر عسكر انا موجود كالتالي: رايه كيف اللي احنا فيه انا داوي وانت تجرح غدر فيك وسو ليه يا ابن عيب. اسلك ديلك لو سلكت فيها ايه نفسي اشوف لك اي. مشهد بالرجوله اشد عليه عسكر عسكر انا موجود جايب قلبي في اي حدود ما انا في زماني ما شفتش راحه هاتوا سلاح سيبوني على اليهود.

مهرجان عسكر عسكر انا موجود

غناء أحمد موزة السلطان، كلمات مصطفى الجن، توزيع امجد الجوكر، سوشيال ميديا شريف غزاله ومصطفي المصري، وباقي القائمين عن المهرجان: عمرو سماكه وايهاب التركي، شمس الناسف، عبدالله باندا، احمد حاتم.

اخر اعمال أحمد موزة

ومن ناحية اخري، طرح مطرب المهرجانات الشعبية أحمد موزه السلطان، كليب لأغنية “انا من يومي خفاش”، وذلك عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، وحصد الكليب على نسبة مشاهده عالية، وجاء الكليب غناء أحمد موزة السلطان، كلمات مصطفى الجن، توزيع امجد الجوكر.

الدويتو يجمع طارق الشيخ مع أحمد موزة

ويذكر ان النجم طارق الشيخ قد شارك في أغنية تحمل اسم "بسعر السوق" على طريقة الدويتو تجمعه بالمطرب أحمد موزة، وهى من كلمات مصطفى حدوتة وألحان طارق الشيخ، طرحت على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وعدد من القنوات الفضائية وتحمل عدد من المفاجآت.

كلمات ديو "بسعر السوق"

وتقول كلمات الاغنية "هابيع تقسيط وعرضكم بسعر بسيط، عملت على الخاين تخفيض ماهو اللى شارى امثالكم ده يبقى عبيط، بلا عشرة وحب بلا وجع قلب خلصنا واقفل على السيرة يا أخوات بالكدب اركن على جنب خدولكم هدنة من الغيرة، كنتو بتلمعو زغلتو عيني ببص لقيتكم دهب عيرة، مش باقى عليكم وضحيت بيكم وبعلق ارخص تسعيرة، ونشر منذ أيام طارق الشيخ برومو للأغنية التتى يراهن عليها فى مشواره الفنى.

