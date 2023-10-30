بعد تصدرة التريند.. تعرف على آخر أعمال مؤدي مهرجان عسكر عسكر انا موجود

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر احمد موزة تريند موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، بعدما طرح مهرجان مهرجان عسكر عسكر انا موجود، واقتربت نسبة مشاهدة المهرجان من 2 مليون مشاهدة، وحصد الترتيب الأول، والأكثر استماعاََ في الوطن العربي، كلمات مصطفى الجن، توزيع امجد الجوكر، سوشيال ميديا شريف غزاله ومصطفي المصري.

كلمات مهرجان عسكر عسكر انا موجود

وجاءت بعض كلمات مهرجان عسكر عسكر انا موجود كالتالي: رايه كيف اللي احنا فيه انا داوي وانت تجرح غدر فيك وسو ليه يا ابن عيب. اسلك ديلك لو سلكت فيها ايه نفسي اشوف لك اي. مشهد بالرجوله اشد عليه عسكر عسكر انا موجود جايب قلبي في اي حدود ما انا في زماني ما شفتش راحه هاتوا سلاح سيبوني على اليهود.

اخر اعمال أحمد موزة

ومن ناحية اخري، طرح مطرب المهرجانات الشعبية أحمد موزه السلطان، كليب لأغنية “انا من يومي خفاش”، وذلك عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، وحصد الكليب على نسبة مشاهده عالية، وجاء الكليب غناء أحمد موزة السلطان، كلمات مصطفى الجن، توزيع امجد الجوكر.

كلمات الأغنية

“ام سورى بليز اصل المود فى اللذيذ وانا دايما بحب ابقا رايق عايشها بخيالى مبشغلش بإلى ماتولع ماتقلب حرايق.. مانا اصلى بصراحه معنديش مساحه انى ازعل وافكر واتدايق دوايا وعلاجى.. فى راحة مزاجى فى حالة انبساطى وانا فايق مطنش موقع مكبر مسقع وبضحك والعلع والدنيا جميله.. مفخم عليا وصارف شويه بنظرة عنيا بجيب التقيله انا من يومى خفاش كلو بيهدا وانا مابهداش جيت مع كلو وكلو مجاش انا واخد لقب القشاش.. ثابت ما اتهزتش ببص على منافس ملقتش عنيا لحد الان ماشفتش واحد يتقارن بيا فى ريتش تفوت الف سنه انا زى مانا مابتروحش خالص عليا بغيب عادى غيبتى وبرجع بهيبتى بعفر عليكم شويه.. مسيطر وعالى وسلطان مجالى كبيركم دا كان فانز ليا بتتحدى مين.. حبيبى انت مين عشان يوم اقارنك بيا مطرشم وجاحد انا اتنين فى واحد وطول عمرى جامد ويشهد زمانى.. محدش فى جيلى عارف يوم يجيلى ماشفتش بديلى ماليش نسخه تانى انا من يومى خفاش كلو بيهدا وانا مابهداش جيت مع كلو وكلو مجاش انا واخد لقب القشاش.. ثابت ما اتهزتش ببص على منافس ملقتش عنيا لحد الان ماشفتش واحد يتقارن بيا فى ريتش جمعلى افكارك وانا فى انتظارك اشوفلك ياوحش الجديد ماتبقاش مزور اجتهد وطور وجدد وبطل تقليد.. قديمى جديدك واخد نص صيطك منين انت عارف اكيد نصيحه منى ليك.. بلاش تبقا فيك وورينى بقا تجديد.. ماتنساش يا مان انا بتاع زمان ايه يابتوع الأن هتروحو فين.. سايبكو بهوايا دى كل الحكايه عشان فى النهايه بديكو ع العين انا من يومى خفاش كلو بيهدا وانا مابهداش جيت مع كلو وكلو مجاش انا واخد لقب القشاش.. ثابت ما اتهزتش ببص على منافس ملقتش عنيا لحد الان ماشفتش واحد يتقارن بيا فى ريتش”.