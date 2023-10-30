محمد رمضان يتصدر التريند بسبب 'أبو عبيدة'

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان محمد رمضان محرك البحث جوجل بعد إعلانه عن اسم شخصيته في مسلسله الجديد والذي سوف يحمل لقب "أبو عبيدة"، نسبةً لأسم أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

فقام الفنان محمد رمضان بنشر فيديو له، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يوجه فيه رسالة إلي جيش الاحتلال الإسرائيلي، عقب قيامهم بتوجيه رسائل إلى شعبهم بعدم متابعة أعماله الفنية.

وقال محمد رمضان في الفيديو: "القناة العاشرة الإسرائيلية بتطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي لأني عملت فيديو يحث العرب على الإتحاد والدفاع عن اخواتنا فى غزة، وقالوا متشفوش أعماله ولا تسمعوا أغانيه لأنه راجل بيدافع عن فلسطين".

هكذا يدعم محمد رمضان القضية الفلسطينية

ونشر الفنان محمد رمضان منذ عدة أيام، مقطع فيديو له عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وعبر فيه عن دعمه للقضية الفلسطينية واستيائه لما يمر به الشعب الفلسطيني، وصرح محمد رمضان خلال الفيديو بعدد التصريحات التي أثارت الجدل.

وعبر محمد رمضان عن غضبه بسبب أحداث فلسطين حيث قال: "السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ربنا يصبر أهالي الشهداء ويرزقهم الاستقرار والنصر القريب إن شاء الله، كم الرسائل اللي بتجيلي وعايزني أنزل حاجة، وعايزين صوتنا يوصل، يوصل لمين؟ يعني عايزين صوتنا يوصل لمين برا بلادنا؟ صوتنا يوصل لبلادنا".

“أسلحتنا بتصدي هنستخدمها أمتى".. محمد رمضان يهاجم الوطن العربي

وأكمل محمد رمضان حديثه قائلًا: "بلادنا عندها جيوش وعندها أسلحة، وبنشتري أسلحة ودبابات وبنشتري طائرات، وبنسيبها لحد ما تصدي ونشتري غيرها، هنستخدمها إمتى أسلحتنا وجيشنا وجيوشنا؟".

وأختتم رمضان حديثه قائلًأ: "وصوتنا يوصل لمين برا؟ احنا عايزين مين برا يدافع عننا؟ قمة الجبن وقمة عدم الرجولة لما نقول ان احنا عايزين نكتب بالانجلش عشان برا يعرفوا ان احنا بنتضرب، وأنت فين أنت؟ فين بلدك وفين جيشك؟ صوتك يوصل لحكومتك، قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب".