سمسم شهاب يوجه الشكر لكل من قدم له واجب العزاء في زوجته

القاهرة - محمد ابراهيم -

وجه الفنان سمسم شهاب رسالة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك لكل من قدم بواجب العزاء في زوجته والذي توفاه الله بعد صراع مع المرض قائلًا " شكر واجب لحضراتكم

لكل من حضر العزاء

لكل من اتصل للعزاء

لكل من ارسل رسالة عزاء

سمسم شهاب

لكل من دعا من قلبه لزوجتى رحمة الله عليها "

و تابع بالشكر للجيرانه وأهله" شكرًا لأهل بلدى الوراق وإمبابة الناس الطيبين الذين وقفوا معى وقفة رجال ولاد اصول

و أضاف " شكرًا لكل صحفى كلف نفسه وحضرالعزاء وشكرا لكل موقع وجريدة نشروا الخبر وقاموا بواجب العزاء "

شكرًا لكل فنان محترم وما أكثرهم الذين قاموا بواجب العزاء

وكان الله فى عون من لم يحضر فالله أعلم بظروف الناس

الشكر العظيم لصاحب الفضل وولى النعم المولى سبحانه وتعالى رب العرش العظيم "

واختتم منشوره بالدعاء قائلًا " آخر كلامى، رحمة الله عليكى يا من كنتى نعم الزوجة ونعم الرفيق ونعم الصديق ونعم الحبيب، رحمة الله عليكى يا من سترتيني وحافظتى على بيتى وعلى اولادى وصونتى عرضى وعرض بناتى وكنتى ونعم الامانة والصبر والرضا، رحمة الله عليكى يا من سيظل حبك فى قلبي إلى ان القاكى امام رب العرش العظيم، رحمة الله عليكى يا من أتمنى أن يجمعنا الله تعالى فى جنته وتكونى رفيقتي أبد الدهر، إلى رحمة الله يا حبيبة الروح بل يا روح الروح "