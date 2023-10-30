عروض فنية ولقاءات توعوية في ختام فعاليات قصور الثقافة بالدقهلية

القاهرة - محمد ابراهيم - اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مشاركتها بفعاليات مبادرة "حياة كريمة"، والتي أقيمت بقرى محافظة الدقهلية، ضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة الهادفة للوصول بالخدمات للقرى الأكثر احتياجا.

الإدمان وأثره على المجتمع

وفي السياق شهد مركز شباب كفر الحطبة، محاضرة توعوية بعنوان "الإدمان وأثره على المجتمع"، تحدث خلالها صبري مسعد عن أسباب الإدمان، وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع ومنها الانحراف السلوكي وزيادة معدلات الجريمة كالقتل والسرقة، مشيرا إلى ضرورة تربية الأبناء على القيم والمبادئ الأخلاقية والدينية، تلى ذلك فقرة إلقاء شعر حول الانتماء إلى الوطن للشاعر وليد الوصيف.

عرض فني لفرقة علي مبارك للسيرة والموال

كما قدمت فرقة علي مبارك للسيرة والموال، عرضا فنيا تضمن مجموعة متنوعة من أغاني التراث الشعبي منها يا أهل بلدنا، سير فى طريقك، على أول درجة من السلم، إلى جانب أغاني من السيرة.

وضمن الأنشطة المقامة بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، شهدت قرية كفر الحطبة لقاء بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة"، تلاه أمسية شعرية ألقى خلالها شعراء شربين المشاركين مجموعة من القصائد الوطنية، واختتم اليوم بعرض فني لفرقة المنصورة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أشرف سليمان، تغنت خلاله بباقة من الأغاني الطربية منها "بعيد عنك، ع اللي جرى، وحياتي عندك، إن راح منك يا عين، جميل وأسمر، عنابي، جانا الهوا، يانا يانا" وسط تفاعل كبير من الجمهور.