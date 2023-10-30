انت الان تتابع خبر أوسم من كريم عبد العزيز.. صابرين تفاجئ جمهورها بصورة مع نجلها الشاب!! لن تصدقوا أنه في هذا العمر!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشرت النجمة المصرية صابرين عبر حسابها الخاص في"إنستجرام" صورة برفقة ابنها احتفلًا بعيد ميلاده، حيث فاجأت جمهورها بوسامته وانه أصبح شاب.

وأرفقت الفنانة تعليقا لها على الصورة قائلة: "كل سنة وإنت طيب يا نور قلبي وعيني وروحي وإن شاء الله ربنا يديني العمر وأفرح بيك وربنا يحميك ويسهلك الصعب ويجعل أيامك القادمة مشرقة مثل ابتسامتك ربنا يحفظك ياحبيبي من كل شر إنت وكل أولاد العالم".وتفاعل الجمهور مع هذه الصور ونالت إعجاب عدد كبير من متابعي صابرين وتمنوا لابنها سنوات سعيدة، معتبرين أنه أوسم من نجوم مصر.