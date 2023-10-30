نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ارتباط اسمه بمحمد رمضان.. سبب تصدر أبو عبيدة تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم أبو عبيدة تريند مؤشر البحث جوجل وذلك بس بعد تصاعد الأحداث في غزة جراء الهجمات التي يشنها الإحتلال الإسرائيلي على فلسطين، وارتبط اسم أبو عبيدة باسم الفنان محمد رمضان وذلك اعلانه بعمل شخصية تحمل اسم أبو عبيدة ردًا منه على دعوات قناة إسرائلية لمقاطعة أعماله وذلك بسبب دعمه لفلسطين.

رد محمد رمضان على مقاطعة الشعب الإسرائيلي لأعماله

وكان محمد رمضان قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلًا فيه: ونشر الفنان محمد رمضان فيديو له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، موجهًا فيه رسالة إلي الإحتلال الإسرائيلي، بعد نشر دعوات لعدم متابعة أعماله.

وقال محمد رمضان في الفيديو: "القناة العاشرة الإسرائيلية بتطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي لأني عملت فيديو يحث العرب على الإتحاد والدفاع عن اخواتنا فى غزة، وقالوا متشفوش أعماله ولا تسمعوا أغانيه لأنه راجل بيدافع عن فلسطين".

وأضاف محمد رمضان: "أنا بقولهم دا أقل واجب أعمله اتجاه اخواتي، والواجب التاني اللي أنا بعمله ودي رسالة للقناة العاشرة الإسرائيلية شخصيتي فى المسلسل القادم إن شاء الله أبو عبيدة".

محمد رمضان يخصص أرباح جولة أبو ظبي لضحايا غزة

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يشار إلى أنه كان الفنان محمد رمضان قد كشف تخصيص أرباح جولته في حفلاته بمدينة أبو ظبي لأهالي غزة المتضررين من قصف جيش الاحتلال الاسرائيلي، وذلك عبر خاصية "الاستوري" بحسابه الشخصي على موقع موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر الفنان محمد رمضان، صورة له عبر خاصية "الاستوري"، أثناء جولته في أبو ظبي، لحضور حفل افتتاح UFC الذى سيقام بجزيرة السعديات أبو ظبي، وعلق محمد رمضان علي الصورة، كاتبًا: "الليلة حفلة افتتاح بطول UFC بجزيرة السعديات - أبو ظبي.. جولتي مخصصة لمساعدة أهالي غزة".

آخر أعمال محمد رمضان

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كان مشاركته في فيلم ع الزيرو والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في دور العرض السينمائية، وشاركه في العمل نيللي كريم، إسلام إبراهيم، جومانا مراد، خالد الصاوي، شريف دسوقي، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل