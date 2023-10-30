"حاسة بالقهر والعجز".. حنان مطاوع تدعم أهالي غزة

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت النجمة حنان مطاوع ضيفة في برنامج "عرب وود"، وعبرت عن استيائها الشديد لما تمر به دولة فلسطين المحتلة من انتهاكات وإبادة جماعية، وحرصت على تقديم الدعم لهم وتوجيه رسالة لأهالي غزة.

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن غضبها بسبب الأحداث التي يمر بها أهالي قطاع غزة، حيث قالت: "الواحد حزين الفترة دي وحاسس بالقهر والعجز أمام ما يحدث لأخواتنا وأهالينا في فلسطين وفي غزة تحديدًا، والنصر لفلسطين، وحسبي الله ونعم الوكيل في الإبادة الجماعية التي تحدث حاليًا لشعب غزة، وبدعي دائمًا لفلسطين ولو فيه تطوع أو تبرع بنقدر نقدمه فبنقدمه".

آخر أعمال حنان مطاوع

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع مسلسل صوت وصورة، والذي يعرض حاليًا، وتألقت خلاله حيث نأل إعجاب الجمهور فور عرضه، وتدور أحداث المسلسل في 30 حلقة حول جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على البشر وتجعلهم في حالة يأس شديدة، بالإضافة إلى مناقشة فكرة دخول الذكاء الاصطناعي في حياة البشر، وهو الخطر الأكبر الذي يسئ البعض استخدامه في عدة مجالات.

قصة مسلسل صوت وصورة

وتدور الأحداث حول رضوى المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

أبطال مسلسل صوت وصورة

مسلسل "صوت وصورة" يضم مجموعة من نجوم الفن بجانب حنان مطاوع، أبرزهم نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.