ماجدة زكي توجه الشكر للمخرج تامر مهدي وترفض الاحتفال بـ "سكر"

القاهرة - محمد ابراهيم -

رفضت النجمة ماجدة زكي بالأحتفال بفيلمها الجديد "سكر" تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، جراء الأحداث التي يمر بها من انتهاكات وقصف وإبادة جماعية والتي أدت لاستشهاد الآلاف من المدنيين.

وكشفت الفنانه ماجدة زكي في تصريحات صحفية، إنها لم تتمكن من الاحتفال بنجاح فيلمها سكر، نظرًا لأحداث غزة التي أوجعت القلوب جميعها، معبرة عن أمنياتها بأن تنتهي هذه المأساة، التي يعانيها الأشقاء في فلسطين في أقرب وقت ممكن.

وصرحت ماجدة عن سبب إقبالها على تقديم فيلم سكر، هو أن العمل تجربة جديدة ومختلفة في الشكل والمضمون والكوميديا التي يتم تقديمها.

وكشفت ماجدة زكي عن رسالة الفيلم وهدفه هو ما استشعرته من الجمهور الخليجي بالكامل العودة إلى اللغة العربية الفصحى في شكل كوميدى موسيقى راقى، مشيرة إلى أن هذا شجعها في قبول شخصية رتيبة، منذ قرأتها الورق.

وأردفت ماجدة: وجدت تركيبة غريبة ومثيرة في شخصية رتيبة وهي سيدة شريرة تخيف الأطفال، لكن في قلبها بعض الطيبة، وهى المرأة الطماعة لكن تتمتع ببعض الكرم، هذا بالإضافة إلى أن الفيلم به غنى ورقص.

كما قامت الفنانة ماجدة زكى بتوجيه الشكر للمخرج تامر مهدي، قائلة: سعيدة جدًا بمغامرته ومجازفته باختياري، خاصة وأن الشخصية في الأساس شريرة، والجميع يراني السيدة الطيبة، فهذه كانت مغامرة من المخرج تحسب له، كما أنه موهوب للغاية، ويوجه الممثل بكل شطارة وهدوء.

أحداث فيلم سكر

استوحى "سكّر" قصته من رواية "Daddy Longest Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معًا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلامًا وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

أبطال فيلم سكر

فيلم سكر يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة كلًا من ماجدة زكي، حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، محمد ثروت، ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد؛ ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن وآخرين.