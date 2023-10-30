"من مؤتمر سفيرة إسرائيل في فرنسا".. شريف منير يتضامن مع القضية الفلسطينية

القاهرة - محمد ابراهيم - لازال الفنانون يسعوا في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني بإيصال صوتهم لجميع أنحاء العالم، وحرصًا على ذلك قام الفنان شريف منير بالتضامن مع القضية الفلسطينية خاصةً بعد الأوقات الصعبة التي مرت عليهم من انتهاكات وقصف أدى إلى استشهاد الآلاف من الأطفال وأهالي غزة الأبرياء، من أجل المطالبة بحقوقهم.

قام الفنان شريف منير بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من مؤتمر سفيرة إسرائيل في فرنسا أليزا بن نون، وسط رفض تام واعتراض من طلاب كلية العلوم السياسية جامعة رين، رافعين علم فلسطين تضامنًا معها، وقالت إحدى الطالبات: "الحرية لفلسطين.. نحن طلاب العلوم السياسية نعلن أننا نعارض بشدة هذا المؤتمر لقد دعيت أليزا بن نون إلى جامعتنا لتمثيل دولة إسرائيل دولة الاحتلال يحكمها اليمين المتطرف، إسرائيل التي تطلق على نفسها لقب الديمقراطية الوحيدة في الشرق تخالف منذ عقود القانون الدولي وتتابع فرض نظام فصل عنصري عنفي ضد الفلسطينيين شكرًا للجميع لمغادرة القاعة.. حل واحد أوقفوا الاحتلال".

شريف منير يعلق على دعم حفيدته للقضية الفلسطينية ويوضح سبب حديثها باللغة الإنجليزية



ومن جانبه، كان قد علق الفنان شريف منير على دعم حفيدته لارا للقضية الفلسطينية وتطوعها في جمعية الهلال الأحمر المصري، لتقديم كافة المساعدات فى ظل تفاقم أزمة القضية الفلسطينية، بعد تعرض قطاع غزة لدمار نتيجة القصف والهجوم الذي شنه عليها الكيان الصهيوني وضرب المستشفيات والمساجد والكنائس وتجمعات الأطفال.

حفيدة شريف منير تشارك في الهلال الأحمر المصري

نشر الفنان شريف منير فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" لحفيدته لارا ليشيد بها، وهي تشارك في تجهيز صناديق التبرع لفلسطين مع الهلال الأحمر، متحدثةً باللغة الإنجليزية داخل الفيديو، قائلًا: "لارا حفيدتى بنت أسما أنا فخور بيها جدًا جدًا، هي بتتكلم إنجليزي لإن مدرستها إنجليزي وعايزة توصل صوتها لكل العالم".