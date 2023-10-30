ليه اتجوزتي من فاروق الفيشاوي "عرفي" بعد وفاة نور الشريف؟ بوسي ردت بكل جرأة وكشفت السر!!

انت الان تتابع خبرليه اتجوزتي من فاروق الفيشاوي "عرفي" بعد وفاة نور الشريف؟ بوسي ردت بكل جرأة وكشفت السر!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - طاردت الفنانة بوسي شائعات عديدة بعد وفاة زوجها النجم الراحل نور الشريف كان احداها زواجها من النجم الراحل فاروق الفيشاوي.

الشائعة ضايقت الفنانة بوسي بشدة، حتى أنها خرجت حينها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لتنفي تلك الشائعة.

وكتبت بوسي :" زواجي من الزميل العزيز فاروق الفيشاوي إشاعه سخيفه من ناس مرضى، وأقول هل هذا زمان كل شئ مباح من اجل المادة او الشهرة لمطلقي هذه الاشاعة ".

يذكر أن بوسي لم تتزوج الا الفنان الراحل نور الشريف، وحتى عندما حدث الطلاق بينهما، لم تفكر في الزواج مجدداً من رجل آخر، ووافقت على العودة لنور لدعمه في رحلة مرضه حتى وفاته.