نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أخويا فلسطيني” ليست الأولى.. مصطفى النسر يتصدر التريند بأعماله القليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحافظ اغنية “أخويا فلسطيني” للمطرب مصطفى النسر، على الصدارة وتحتل تريند موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، الاغنية طرحت تضامنًا مع الأحداث التي تمر بها فلسطين، اقتربت نسبة المشاهدة من نصف مليون مشاهدة في أقل من أسبوع، وحصدت الترتيب الأول، والأكثر استماعاََ في الوطن العربي.

كلمات اغنية اخويا فلسطيني مصطفى النسر

انتو استهونتوا بالدم

انا اخويا فلسطيني بس مليش اي ولاد عم

فينا رجالة متخافش الموت هنا مبنندمش

يوم ٧ في تل كان نبذة بسيطة بس متحلمش

ان القضية تتلم

ما انا شفت بلاد متطبعة

ف بنزل صوابعي الاربعة

و اديهم الاوسط علي ما اوصل وش لوش بالمُدرعة

مشاهير عايشين في الصومعة

بتنسي مين اللي مطلعها

بتروح عالفلوس بسربعة

و في غزة ارواح تروح لربها

و ماشفناش منكم آدمية

اطفال بتموت يوميًا

بسلاح ممنوع دوليًا

مضروب عالارض المدنية



مصطفى النسر تصدر اليوتيوب منذ 2018

ويذكر ان مصطفى النسر تصدر اليوتيوب بـ أغانيه منذ ٢٠١٨، وجذب الانتباه مع أغنيته الضاربة متسأليش عليّا، التي تجاوزت المليون سماع، خلال إصداراته القليلة نسبيًا، حدد مصطفى النسر أسلوبه الخاص إنتاجيًا وبصريًا.

كلمات اغنية متسأليش عليّا

مش واقفة عليا-يا-يا-يا

مش واقفة عليا-يا-يا-يا

مش واقفة عليا-يا-يا-يا

مش واقفة عليا-يا-يا-يا

كتير بشوفك بالصدفة من بعيد

وإنتي عارفة إن أنا من غيرك كئيب

دايمًا بريح نفسي، أنا ما بيشغلنيش

كنت فاكر حبك زي ورد الخريف

ما تسأليش عليا-يا-يا-يا

ما هي مش واقفة عليا-يا يا-يا

ما تسأليش عليا-يا-يا-يا

ما هي مش واقفة عليا-يا-يا

إوعى تصدق اللي قال بحبك

كل مرة تندم، بتأكدلك كل مرة إنها كذبة

وأنا مش عندي طاقة، الحب حاجة صعبة

العمر بيجري وراك، عمرك ضاع

وإنت لسه بتحب اللي مش بيحبك

كل مرة تندم، بتأكدلك كل مرة إنها كذبة

وأنا مش عندي طاقة، الحب حاجة صعبة

العمر بيجري وراك، عمرك ضاع

قلبك ما بقاش عايزها

عيني ما تدمعيش

سابت إيدك وسط زحمة الطريق

عيني ما تدمعيش

سابت إيدك وسط زحمة الطريق

ما تسأليش عليا-يا-يا-يا

ما هي مش واقفة عليا-يا يا-يا

ما تسأليش عليا-يا-يا-يا

ما هي مش واقفة عليا-يا-يا

إوعى تصدق اللي قال بحبك

كل مرة تندم، بتأكدلك كل مرة إنها كذبة

وأنا مش عندي طاقة، الحب حاجة صعبة

العمر بيجري وراك، عمرك ضاع

وإنت لسه بتحب اللي مش بيحبك

كل مرة تندم، بتأكدلك كل مرة إنها كذبة

وأنا مش عندي طاقة، الحب حاجة صعبة

العمر بيجري وراك، عمرك ضاع

قلبك ما بقاش عايزها

(الحب حاجة صعبة)

(العمر بيجري وراك، عمرك ضاع)

(قلبك ما بقاش عايزها)

عيني ما تدمعيش

سابت إيدك وسط زحمة الطريق

عيني ما تدمعيش

سابت إيدك وسط زحمة الطريق