نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي عز الدين تكشف عن تعرض والدتها لوعكة صحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت النجمة مي عز الدين ضيفة في برنامج "عرب وود"، وكشفت عن تعرض والدتها لوعكة صحية شديدة، خلال الآونة الأخيرة.

وقال مى عز الدين خلال اللقاء: "والدتي المرض اشتد عليها خلال الفترة الماضية، وهي بدأت غسيل كلى مبدئيًا ".

وفي سياق متصل كشفت الفنانة مي عز الدين خلال لقائها عن مشاركتها في موسم الرياض وعبرت مي عن سعادتها بمقابلة الجمهور قائلة:" هدفي أن ألتزم وأكون على قدر من الاختيار والدعم الذي لمسته من المستشار وهيئة الترفيه.. مقابلة الناس هنا تطمن، الناس هنا بتحب الفنان وتقدره جدًا وأتمنى أن نقدملهم عرض حلو".

تفاصيل شخصية مي عز الدين في "زواج اصطناعي"

تناقش الفنانة مي عز الدين في مسرحيتها الأولى حول الذكاء الاصطناعي.. وتدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي في إطار كوميدي اجتماعي، حول "شرق" و"فاروق" اللذين يتعرضان لأزمة ليلة زفافهما، ويضطر أن اللجوء لخبير في العلاقات العاطفية، والذي يجري لهما تجربة حديثة، بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل مسرحية "زواج اصطناعي" بطولة مي عز الدين ومحمد سلام، بيومي فؤاد.

مي عز الدين تجدد التعاون مع محمد أنور

يذكر أنه لم يكن التعاون الأول الذي يجمع بين مي عز الدين ومحمد أنور، حيث تعاونا في عام 2019 في مسلسل "البرنسيسة بيسة" والذي حقق نجاحًا هائلًا فور عرضه، ليجددان التعاون مرة أخرى في مسرحية زواج اصطناعي ويضم العمل نخبة من نجوم الفن أبرزهم وبيومي فؤاد وسليمان عيد ومصطفى غريب وسيتم عرضها يوم 30 أكتوبر على مسرح العلي بموسم الرياض.