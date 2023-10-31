انت الان تتابع خبر رباب ممتاز تفضح المخرج محمد السبكي وتكشف ماطلبه منها في لوكيشن التصوير بكل جراءة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اعادت صفحات فنية الحديث حول تصريحات الفنانة رباب ممتاز التي اطلقتها مؤخرا بشأن المخرج محمد السبكي وماطلبه منها في لوكيشن التصوير.

ومن خلال لقائها في برنامج "قعدة ستات" من تقديم مروة صبري عبر قناة "ألفا اليوم"، كشفت رباب ما حدث في كواليس فيلم "حلاوة روح" الذي أنتج عام 2014 وتركته بسبب هذا الموقف وقالت: "وأنا بلبس في اللوكيشن وكنا متفقين على اللبس وبقالنا شهر في التحضير، دخل المنتج محمد السبكي قال ألفاظ وقال إيه دا دي لابسه كده ليه هي تقلع هدومها، كل فريق العمل كان موجود، قال تفتح هدومها عاوز هدوم مفتوحة، أنا قولت استنى المخرج"

وتابعت: "قولت لباسم مبحبش كده ومحبش اسمع الألفاظ دي أنا همشي، جيه الأستاذ سامح عبد العزيز قالي رباب معلش إحنا هنعمل كده في مشهد السطوح وفي الحارة هنظبط الهدوم، مع أن شخصية "سماح" مكنش ينفع تقلع أصلا لو كانت تقلع تمام".

من جهة أخرى، كان آخر أعمال الفنانة رباب ممتاز هو مشاركتها في مسلسل جروب الماميز والذي عرض على منصة شاهد.