ندى بسيوني تعلق على أحداث غزة فماذا قالت؟

القاهرة - محمد ابراهيم - أبدت الفنانة ندى بسيوني، حزنها الشديد وقتل الأطفال والنساء ازاء الأحداث والأوضاع الجارية التي تحدث في غزة على يد الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشاركت صورة لها مرفقة بعلم فلسطين، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليقا قالت فيه: "مهما طال الظلم وسقط ميزان العدالة الإنسانية في براثن العنصرية والقسوة".

وأضافت: "ومهما تصالحت المصالح على حساب الشعوب المسالمة فإن الله موجود بقدرته لينجي من لا حول له ولا قوة".

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور.



آخر أعمال الفنانة ندى بسيوني

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة ندى بسيوني مسلسل "أعمل إيه" تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى، والمسلسل من بطولة سهير المرشدى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، نهال عنبر صبرى عبد المنعم، مفيد عاشور، أيمن عزب، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين.



أبطال مسلسل "تصريح بالقتل"

ومسلسل "تصريح بالقتل" من بطولة: ندى بسيوني، شريف خير الله، صبري عبدالمنعم، عنبر، أحمد منير، وغيرهم من الفنانين وإخراج أسامة البدري، ومن تأليف عمرو فهمي.