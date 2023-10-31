انت الان تتابع خبر الفنان الذي يقف بجوار هاني شاكر في هذه الصورة أصبح رجل دين شهير ومٌنح الجنسية القطرية.. تخيلوا من هو! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اثارت صورة قديمة للفنان هاني شاكر الكثير من الجدل، حيث تسائل الجمهور عن هوية الفنان الذي ظهر بجانبه.

مصادر مقربة أكدت أن الشخص الذي ظهر بجانب الفنان هاني شاكر هو فنان أيضا لكنه أصبح عالم دين شهير ومنح الجنسية القطرية.

الصورة تعود للداعية المغربي الشهير سعيد الزياني الذي كان من أشهر المذيعين والممثلين في المغرب قبل توبته.

التحق الزياني في بداياته بالإذاعة المغربية، وشارك في تقديم بعض الفقرات التي تربط بين البرامج، ثم أصبحت يقدّم برامج خاصة حتى اكتسبت خبرة في هذا المجال، ثم اتجه بعدها إلى التلفزيون وتدرج فيه حتى أصبحت مقدماً من الدرجة الأولى وأصبحت يقدم نشرات الأخبار، والكثير من برامج السهرة والمنوعات وبرامج الشباب، واشتهر شهرة كبيرة لم يسبقه إليها أحد.

وبعدها دخل الزياني عالم الغناء، وحقق شهرة كبيرة في هذا المجال، ونَزَل إلى الأسواق العديد بل الآلاف من الأشرطة الغنائية التي سجلها بصوته وفق ما قال في تصريحات سابقة على لسانه.

وفي عام 1984 م أعلن اعتزاله وتفرغه لطلب العلم الشرعي والدعوة وعين واعظا وخطيبا بدولة قطر التي استقر بها منذ بداية عام 1993 وهي مركز أنشطته وحركته الدعوية إلى الكثير من بلاد العالم حيث منحته حكومة قطر جنسيتها. كما أن له أنشطة كثيرة بإمارة الشارقة وغيرها من إمارات الدولة.

ورحل الشيخ سعيد الزياني الداعية الإسلامي القطري وهو من أصل مغربي ومقيم بالشارقة إثر تعرضه لحادث أليم في أبو ظبي في 8 أكتوبر 2009.