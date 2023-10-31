انت الان تتابع خبر حفيد أم كلثوم تهين منى زكي بعد استعدادها لتقديم سيرة "كوكب الشرق".. ما قاله عن الفنانة مخزي والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أهان حفيد الفنانة الكبيرة أم كلثوم الشيخ عدلي، الفنانة منى زكي بعد استعداد الأخيرة للتحصير لعمل سينمائي تجسد فيه سيرة السيدة أم كليوم.

وأكّد أنّ منى زكي لم تتواصل مع الأسرة أي شركة إنتاج بخصوص هذا الأمر، ولا يعلم عن تفاصيله شيئاً، لكنه سيجري اتصالاته ببعض أفراد عائلته للتأكد مما إذا كان قد تواصل معهم أحد من أجل هذا المشروع أم لا وسيكشف عن التفاصيل خلال الساعات المقبلة.

وكشف حفيد أم كلثوم، عن رأيه في تجسيد منى زكي، شخصية كوكب الشرق، وعمّا إذا كانت لائقة أمّ لا، فأثنى في البداية على موهبتها الفنية، وقدرتها على تجسيد شخصيات شهيرة مثل السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، فترة شبابها أمام النجم أحمد زكي، لكن من وجهة نظره يتوقع أن تكون شخصية أم كلثوم غير لائقة عليها لكونها تحتاج إلى مواصفات فنية خاصة.

وانتشرت مؤخرا أنباء أفادت بتعاقد النجمة منى زكي، على تقديم سيرة "كوكب الشرق" الذاتية في عمل سينمائي جديد، لم يتم الكشف عن تفاصيله، ولا توجد لديه معلومات حول هذا العمل السينمائي.

يُذكر أن سيرة أم كلثوم قُدمت في عمل فني تم إنتاجه نهاية تسعينات القرن الماضي، ولعبت شخصيتها الفنانة صابرين، حين تم استعراض أبرز مراحل حياتها بدايةً من طفولتها وحتى لحظة وفاتها، وشارك في العمل نخبة كبيرة من الفنانين الذين جسّدوا الشخصيات الأقرب لها في فترات حياتها المختلفة، منهم أحمد راتب، سميرة عبدالعزيز، كمال أبو رية، محمد كمال، حسن حسني، رشوان توفيق، الراحل عزت أبو عوف وغيرهم.